Jedna od tema na dnevnom redu prošlotjedne sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca bilo je i donošenje Odluke o petim izmjenama i dopunama Odluke o prostornom planiranju uređenja Đurđevca, odnosno o izmjenama Prostornog plana.

Kako je pojasnio gradonačelnik Hrvoje Janči, izmjene su u tijeku zapravo već neko vrijeme i osim usklađenja sa zakonskim okvirima pristiglo je oko 100 – tinjak zahtjeva privatnih i pravnih osoba, te javnopravnih tijela za izmjenom plana, od čega je 70-tak za formiranje izdvojenih građevinskih područja turističke namjene na području vinogradarskih predjela.

– To su oni ljudi koji se žele baviti turizmom na OPG-u, odnosno kategorizirati svoje objekte. Svi koji se žele baviti turizmom u našim vinogorjima imali su problem s kategorizacijom jer to nisu građevinska područja. Zato se njihove parcele moraju u prostornom planu navesti kao izdvojeno građevinsko zemljište, a s ovim izmjenama to im omogućujemo. Drago nam je da postoji veliki interes, jer je ova brojka stvarno velika, i na ovaj način će se njima omogućiti da mogu ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za stavljanje objekata u turističku namjenu – rekao je gradonačelnik.

Izmjena prostornog plana predviđa i proglašenje obuhvata i uvjeta gradnje turističko- rekreacijske zone unutar grada pa se tako dodaje i trasa biciklističke staze u Boriku, jezera oko utvrde Stari grad, toranj vidikovac i planinarski dom.

-Pristiglo je i oko 70-tak zahtjeva za prenamjenom zemljišta koja se nalaze unutar građevinskog područja grada. Nekoliko zahtjeva nije prihvaćeno iz razloga što se zemljište ne nalaze neposredno uz evidentiranu cestu ili nemaju upisano pravo prolaza do svoje čestice. Važno je naglasiti da na takvim česticama ionako nije moguće ishoditi akt o gradnji- pojasnio je gradonačelnik.

Osim toga izmjene plana obuhvaćaju i zahtjeve poduzetnika koji imaju planove ulagati u gradnju proizvodnih pogona.

