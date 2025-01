U organizaciji Udruge žena s bolestima dojke “Narcise”, a ususret obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv raka u Gradskoj knjižnici Đurđevac dr. Davorka Gazdek održala je edukativno predavanje i antistress radionicu pod nazivom “Kontroliraj stres – živi mindfulness” temeljene na mindfulness intervencijama.

Mindfulness intervencije dokazano mogu ublažiti stres i njegove posljedice, a zahvaljujući njima u 40% osoba došlo je do smanjenja osjećaja stresa, u 58% osoba do smanjenja simptoma tjeskobe, u 63% osoba do smanjenja simptoma depresije, a u 30-50% osoba do smanjenja osjećaja boli. Čak 30% osoba izjavljuje kako im je praksa mindfulness-a pomogla u postizanju bolje kvalitete života.

Kroz kratka edukativna predavanja koja su bila popraćena zanimljivim vježbama i demonstracijama prisutni su mogli spoznati koja je uloga mindfulness-a u smanjenju stresa, kako stres držati pod kontrolom, smanjiti anksiznost i depresiju, prevenirati sindrom izgaranja te kako ublažiti bol i poboljšati kvalitetu sna.

Više fotografija možete pogledati

