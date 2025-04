Grad Našice i dalje nastavlja s realizacijom važnih i krucijalnih projekata, a jedan od takvih je i izgradnja Dječjeg vrtića “Urbarija”. Riječ je o objektu površine 1000 kvadratnih metara koji će moći primiti stotinu djece u šest skupina, četiri vrtićke i dvije jasličke. Novost je što će ovaj vrtić pružiti smještaj i djeci jasličke dobi što do sada u gradskom vrtiću nije bilo moguće.

Investicija je vrijedna 3.000.000,00 eura od čega je 1.000.000,00 eura povučeno iz NPOO-a dok je ostatak od 2.000.000,00 osiguran u proračunu Grada Našica. Svojim kapacitetom novi će vrtić riješiti problem kompletnog zbrinjavanja djece vrtićke dobi na području grada Našica, s obzirom da su trenutno vrtići prekapacitirani i traži se mjesto više. Njegova izgradnja jedan je od strateških ciljeva razvoja Grada Našica kada su u pitanju mlade obitelji.

Prilikom obilaska gradilišta gradonačelnik Krešimir Kašuba istaknu je kako se radi o investiciji koja će dugoročno unaprijediti predškolski sustav u Našicama.

– Izuzetno sam zadovoljan napretkom radova. Riječ je o jednoj od najvažnijih investicija u gradu. Radovi su započeli u listopadu prošle godine, a završetak je predviđen za lipanj 2026.godine, kada bi vrtić trebao biti useljiv. S obzirom na dosadašnji tijek radova, optimist sam i siguran sam da će sve biti završeno u predviđenom roku. Ovo će biti prvi put da će gradski vrtić imati jasličke skupine, što do sada nije bio slučaj – one su bile dostupne samo u privatnim vrtićima – izjavio je gradonačelnik i dodao kako je uvjeren da će ovom investicijom postići cilj, a to je da svako dijete ima svoje mjesto u vrtiću.

Grad Našice ulaže znatna sredstva u predškolski odgoj – godišnje oko 2.500.000,00 eura. Roditelji, bez obzira koriste li gradski ili privatni vrtić, plaćaju jedinstvenu cijenu od 66,00 eura za cjelodnevni boravak, dok stvarna cijena po djetetu iznosi između 300,00 i 400,00 eura. Razlika je pokrivena iz gradskog proračuna kako bi se roditeljima maksimalno olakšao ovaj financijski izdatak.

Kako je rekao predstavnik izvođača radova Marinko Klaus, u tijeku su grubi građevinski radovi, pri završetku su pripreme za izlijevanje stropne ploče. Grubi radovi bit će gotovi do kraja ovoga mjeseca, nakon čega slijedi zatvaranje objekta, postavljanje krova i završni radovi.

Obilasku gradilišta uz gradonačelnika Krešimira Kašubu bili su nazočni i pročelnik Upravnog odjela za investicije i prostorno planiranje Matija Brkić i pomoćnik pročelnika Božo Papac.

(icv.hr, nasice.hr, vg)