Gostoljubivost i izvrsna usluga lokalnih domaćina smjestili su Osječko-baranjsku županiju među deset najsrdačnijih regija svijeta za 2025. godinu, prenosi 24sata. Osmu godinu uzastopce vodeća zemlja po broju dobitnika ove nagrade je Italija (207.730), a slijede je Francuska (155.203), Španjolska (147.700), Njemačka (102.031), Velika Britanija (88.209) i Hrvatska (56.648) koja zaokružuje top 10.

Apartmani i vikendice i dalje vode u segmentu smještajnih objekata

Apartmani već osmu godinu ostaju najnagrađivanija vrsta smještajnih objekata (847.627 nagrada). Vikendice (259.105) su zadržale drugo mjesto, treću godinu zaredom nadmašivši hotele (190.670). Primjetno je da su hoteli kapsule zabilježili godišnji rast broja nagrada od 35%, najviše među svim vrstama smještajnih objekata, a slijede ih vile (25%) i planinske kuće (21%). Ukupno gledano, broj nagrada za smještaje za odmor i druge jedinstvene objekte povećao se za 17%, što odražava stalni entuzijazam putnika spram raznih objekata koji nude izrazito gostoprimstvo i nezaboravna iskustva.

Pružatelji usluga prijevoza na putovanju dobili su priznanje za izvrsnu uslugu i gostoprimstvo

Najam automobila i taksiji na platformi Booking.com sastavni su dio ponude iskustva putovanja te podupiru misiju da se svima olakša da istraže svijet. Ove godine nagradu Traveller Review Award dobiva 1329 partnera za najam automobila iz 100 zemalja, što je povećanje od 196% u usporedbi s nagradama za 2024. godinu. Sjedinjene Američke Države prvi put zauzimaju prvo mjesto po broju nagrađenih tvrtki za najam automobila (181), a slijede ih Španjolska (113), Ujedinjeno Kraljevstvo (106), Njemačka (92) i Francuska (88). Uz to, za besprijekorne usluge vožnje nagrađena su ukupno 124 taksi prijevoznika.

– Bilo da je riječ o taksistu koji daje savjete za najbolja lokalna jela ili vlasniku apartmana koji iznenadi par pjenušcem i ružama kako bi ljepše proslavili svoju godišnjicu, naši partneri svakodnevno daju sve od sebe kako bi putnicima pružili nevjerojatna iskustva – izjavio je James Waters, direktor poslovanja Booking.com-a.

Najgostoljubivija mjesta na svijetu

Ovogodišnji popis najgostoljubivijih mjesta na svijetu, koji se temelji na udjelu nagrađenih partnera u određenom gradu, donosi raznoliku paletu odredišta diljem svijeta. Bilo da je riječ o farmama kave i netaknutim plažama ili srednjovjekovnim skrovištima i gradovima u džungli, ta odredišta demonstriraju raznolikost šarma i gostoprimstva diljem svijeta te nadahnjuju na nezaboravne pustolovine u godini koja je upravo počela. Na ovogodišnjem popisu našla se i Osječko-baranjska županija, koju su putnici Booking.com platforme prepoznali kao jednu od 10 najgostoljubivijih regija na svijetu za 2025. godinu.

Najgostoljubiviji gradovi na svijetu za 2025. godinu:

●Sigirija, Šri Lanka

●Cazorla, Španjolska

●Urubici, Brazil

●Taupo, Novi Zeland

●St. Augustine, Sjedinjene Američke Države

●Orvieto, Italija

●Manizales, Kolumbija

●Quedlinburg, Njemačka

●Ko Lanta, Tajland

●Chester, Ujedinjeno Kraljevstvo

Najgostoljubivije regije na svijetu za 2025. godinu:

●Osječko-baranjska županija, Hrvatska

●Kakheti, Gruzija

●Madeira, Portugal

●Misiones, Argentina

●Graubünden, Švicarska

●Južna Australija, Australija

●Bretanja, Francuska

●Baja California Sur, Meksiko

●Kien Giang, Vijetnam

●Drenthe, Nizozemska

Kako bi dobili nagradu, partneri su do 30. studenoga 2024. u 23:59 (CET) trebali ostvariti prosječnu ocjenu od barem 8,0 (od 10) na temelju najmanje 3 recenzije. Pružatelji usluge najma auta trebali su do 31. listopada 2024. u 23:59 (CET) ostvariti prosječnu ocjenu od barem 8,0 (od 10) na temelju najmanje 10 recenzija. Kako bi dobili nagradu, pružatelji usluge prijevoza taksijem trebali su do 30. studenog 2024. u 23:59 (CET) ostvariti prosječnu ocjenu od barem 4,6 (od 5) i odraditi 2000 vožnji. Samo korisnici koji su zaista boravili u objektu, unajmili automobil ili koristili uslugu prijevoza taksijem mogu napisati recenziju o svom iskustvu na spomenutoj platformi.

(24sata.hr)