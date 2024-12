U organizaciji Turističke zajednice Grada Našica i Gradske knjižnice Našice, danas (nedjelja) je u Višenamjenskoj dvorani Dvorca Pejačević poznata pjevačica Danijela Martinović predstavila svoju knjigu pod nazivom “Tuširanje duše”. Veliki broj posjetitelja imao je priliku upoznati autoricu, kao i njezinu knjigu. Pjevačica Danijela Martinović nakon promocije podijelila je svoje misli o inspiraciji za pisanje ove posebne knjige.

– Vjerujem kako je inspiracija u svakome trenutku i kada bismo to shvatili, svaki bi život bio poezija. Srećom, kroz život sam imala izazov – prošireni pogled na stvarnost, i tada sam primijetila kako ljudi na istom mjestu potpuno različito opisuju stvarnost, a tada mi to nitko nije znao objasniti. Kroz život sam počela zapisivati te uvide, što je rezultiralo trima slikovnicama za djecu, dvjema motivacijsko-poetskim knjigama, i naposljetku ovom memoarskom knjigom duge forme.

Ova je knjiga potpuno drugačije forme od mojih prethodnih knjiga. Motivacijsko-poetske knjige su kratke i intenzivne i lako ih izražavam, ali za ovu veću formu trebalo je sjesti i uložiti veliki trud. Veliku zahvalnost dugujem svom mentoru Berislavu Glumcu, jednom od najvećih živućih pisaca, koji me je uzeo pod svoje te smo radili zajedno. Bez njegove snage i podrške, ova knjiga ne bi ugledala svjetlo dana. Naravno, bilo je tu puno strahova kao i izazova, što je normalno kada ulazimo u nepoznato. Zaista je lako odustati u takvim situacijama, ali ja sam ovdje, između ostalog, da poručim ljudima kako strah nije opcija. Svaki put kada prođemo kroz strah, dočekuju nas neviđene ljepote.

Naziv knjige ‘Tuširanje duše’ nastao je sasvim slučajno, iako vjerujem da slučajnost ne postoji. Moram reći kako sam jutarnji tip i volim ustati ranije. Jednog jutra, dok sam pisala, nazvala sam Branka u šest sati i čitala mu poglavlja. Tada sam mu rekla kako mi je ovo pisanje kao tuširanje duše. On mi je odgovorio: ‘Zapiši to, jer to bi mogao biti naslov knjige.’ Time je sve bilo rečeno.

Meni je to zaista bilo tuširanje duše, jer pišući sam došla do dijelova sebe u koje vjerojatno nikada ne bih zaronila da nisam počela pisati. Tada su se neka vrata unutar mene počela otvarati. Proces nastajanja ove knjige trajao je jako dugo. Dok sam zapisivala priče, nisam bila svjesna da će to postati knjiga. Ako gledam od prvog trenutka pisanja do završne faze, trajalo je oko četiri godine – kazala je Danijela Martinović.

Direktorica Turističke zajednice Grada Našica, Ines Resler, izrazila je veliko zadovoljstvo organizacijom i odazivom građana.

– Nakon jučerašnjeg predivnog koncerta Danijele Martinović, danas smo s velikim zadovoljstvom organizirali i predstavljanje knjige ‘Tuširanje duše’. Autorica je posjetiteljima prenijela svoje osjećaje i sve ono što je sažela u 264 stranice knjige. Također, posjetitelji su imali priliku postavljati pitanja o knjizi i o autorici osobno. Izuzetno smo zadovoljni odazivom, kako na koncert, tako i na predstavljanje knjige.

Nadamo se kako će Našice i ubuduće imati ovako dobar odaziv na slične događaje. Nakon prekrasnog jučerašnjeg koncerta i današnje promocije knjige, preostalo nam je još samo doček Nove godine na glavnom gradskom trgu, gdje ovim putem pozivam sve da nam se pridruže i uz Allegro bend iz Osijeka uđu u novu 2025. godinu. Moram napomenuti kako će klizalište raditi do 6. siječnja. Na samom kraju željela bih svima zaželjeti sve najbolje u idućoj godini – izjavila je direktorica Ines Resler.

Ravnateljica Gradske knjižnice Našice, Marija Buha, također je podijelila svoje dojmove nakon predstavljanja knjige “Tuširanje duše”, istaknuvši posebnost Danijele Martinović i značenje knjige za sve ljubitelje nadahnjujuće literature.

– Dojmovi su zaista predivni. Danijelu smo upoznali jučer povodom njezinog koncerta na adventu, i moram reći kako je ona jedna iznimna osoba. Uz svoje tri prekrasne dječje slikovnice i poetske zapise u knjizi ‘Šalabahter života’, sada nam je pružila priliku da uživamo i u njezinoj najnovijoj knjizi. Ovo je bila idealna prilika da ju ugostimo. Danijela je s velikim entuzijazmom predstavila svoju knjigu ‘Tuširanje duše’, koja je prva ‘knjiga uzglavlja’. Knjigu možete otvoriti bilo kada, pročitati nekoliko redaka i pronaći poruku koja će vas nadahnuti – kazala je ravnateljica Marija Buha.

(icv.hr, ak)