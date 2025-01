U nazočnosti saborske zastupnice Nataše Tramišak, zamjenika župana Osječko-baranjske županije Josipa Miletića, načelnika općine Donja Motičina Željka Kovačevića i predsjednice Općinskog vijeća Ružice Mikičić, izvođača radova tvrtke Iver Osijek te malih motičanskih vrtićaraca predvođenih ravnateljicom Dječjeg vrtića “Zvončić” Našice Snježanom Kanđerom, danas (petak) su svečano započeli radovi na izgradnji novog dječjeg vrtića u Donjoj Motičini.

Prvi bager je počeo kopati, radovi su krenuli, a kako je najavio načelnik Željko Kovačević, završetak istih očekuje se u ljeto 2026. godine. Izvođač radova je tvrtka Iver iz Osijeka, a ukupna vrijednost investicije je 1,1 milijun eura.

-Ovo je povijesni dan za našu malu općinu i jedna demografska mjera kojom dajemo sve od sebe da omogućimo mladim obiteljima da ostanu na našim prostorima. Do sada smo imali vrtić u prostoru škole, a sada evo gradimo novu zgradu i novim dom našim najmlađim sumještanima na što smo jako ponosni. Vrtić će biti kapaciteta 40 djece u dvije odgojne skupine, a ako bude potrebe, mi ćemo taj vrtić i proširiti. Vjerujem da će sve biti u redu s radovima i da će mališani u novu zgradu vrtića krenuti u pedagošku godinu 2026./2027. – rekao je načelnik Željko Kovačević.

Naglasio je kako je potpora izgradnji stigla iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti putem natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja gdje je Općina dobila prva sredstva sufinanciranja u iznosu od 363.130 eura te potom i obavijest o dobivanju drugog dijela sredstava u iznosu od 400.000 eura, dok ostatak pokriva Proračun Općine Donja Motičina.

-Mladi ne odlaze iz naše općine i to je ono što me posebno veseli, čak dolaze i novi i naseljavaju se ovdje pa je to najbolja moguća potvrda opravdanosti izgradnje ovoga vrtića – zaključio je Kovačević.

Saborska zastupnica Nataša Tramišak naglasila kako se ovim nastavlja trend izgradnje novih vrtića po cijeloj Hrvatskoj pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji te naglasila da je to važno, posebno za mala mjesta poput Donje Motičine te kako je izgradnja dječjih vrtića u malim mjestima jedna od najvažnijih demografskih mjera.

-Moram zaista od srca čestitati Donjoj Motičini na ovom potezu jer kod njih je vidljivo da djece ima i da je vrtić nužan te da imaju adekvatnu mjeru za zadržavanje mladih u svom mjestu što je pohvalno i poželjno. Sve ono što netko radi za djecu je naše najveće ulaganje u budućnost i mi smo naravno tu da pomognemo koliko možemo – rekla je Tramišak.

Naglasila je kako je konačni i glavni cilj da djeca starija od 3 godine, njih 90 posto, bude upisana u vrtićke programe.

-Znamo da županije imaju nadležnosti osnovnog i srednjeg školstva, a upravo općine imaju nadležnost predškolskog odgoja i zato je to hvalevrijedan potez koji mi svakako podržavamo i vjerujem da ćemo na ovaj način, odnosno širenjem mreže predškolskog odgoja diljem Osječko-baranjske županije zaista pružiti jaku podršku mladim obiteljima da ovdje ostaju i doseljavaju – zaključila je Tramišak.

Zamjenik župana Josip Miletić istaknuo je kako je Županija uvijek podrška svojim malim općinama pa tako i Donjoj Motičini, s kojom je dosad zajedno realizirala niz projekata.

-Gradili smo zajedno i zgradu nogometnog kluba, izgradili cestu prema Gornjoj Motičini i odradili niz drugih investicija, ali danas je posebno lijepo i važno biti ovdje na izgradnji novog dječjeg vrtića koji je iznimno važna demografska mjera, ali i općenito važan segment razvoja čitave općine. Ovo je općina koja ima veliku perspektivu, puno mladih i djece i to se potvrdilo i ovom potrebom za vrtić, a to je najbolji putokaz za sigurnu budućnost malih općina i mjesta – zaključio je Miletić.

