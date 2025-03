Virovitičko-podravska županija danas, 31. ožujka donirala je kombi vozilo Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša za potrebe učeničkih natjecanja i putovanja, ali isto tako i za potrebe udruga s područja općine Čačinci.

Ključeve zamjenici ravnateljice čačinačke osnovne škole Svjetlani Carić predao je župan Igor Andrović, uz nazočnost svog zamjenika Marija Klementa, načelnika Općine Čačinci Alena Jurenca, pročelnice za obrazovanje, kulturu i sport VPŽ Martine Bunić, ali i predstavnika udruga s područja ove općine, naglasivši kako je ovo jedan od dvanaest kombija koje je VPŽ donirala školama u posljednje tri godine, a vrijednost ovog marke Renault Trafic iznosi 33.062,50 eura.

-Kombi će prije svega služiti učenicima čačinačke osnovne škole, ali i udrugama s područja ove općine za njihova natjecanja i meni je jako drago da smo pomogli ovom kraju. Znamo da danas niti učenici niti udruge bez adekvatnog vozila ne mogu kvalitetno obavljati svoj posao. Ovo je jedan u nizu kombija za naše škole i tu naravno nećemo stati, čim se ukaže nova potreba i prilika i dalje ćemo na ovaj način intervenirati i pomoći – rekao je župan Andrović.

Zamjenica ravnateljice Svjetlana Carić rekla je kako je ovo iznimno vrijedno vozilo za školu.

-Do sada smo se svakako snalazili za odlaske na natjecanja, uglavnom su to bila vozila naših učitelja, a veliki problem su nam predstavljala putovanja na izvannastavne aktivnosti – tada smo morali uzimati autobuse ili sami plaćati kombije, a sada sve to imamo s ovim vozilom i doista od srca hvala Županiji i županu Igoru Androviću koji su prepoznali našu potrebu i donirali ovo, za nas, višestruko vrijedno vozilo – rekla je Carić.

Kako je i rečeno, osim škole, vozilo će koristiti i čačinačke udruge koje isto itekako trebaju, a potvrdio je to i načelnik Alen Jurenac.

-Posebno se zahvaljujem županu Androviću i Virovitičko-podravskoj županiji na ovom hvalevrijednom potezu koji donosi puno našoj školi, ali i udrugama. Naše udruge su veliki promotor Općine, putuju doista svuda i svakako se snalaze pa će im ovo kombi vozilo biti od iznimne važnost – zaključio je Jurenac.

(icv.hr, vg, foto: Vladimir Grgurić i Kristijan Toplak)