Županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije, koja pod okriljem ima GO UHDDR grada Slatine, OO UHDDR općine Sopje, TO UHDDR Bakić, TO UHDDR Gornji Miholjac, TO UHDDR Sladojevci i TO UHDDR Slatina, danas (subota) je u bakićkom Mjesnom domu održala redovnu godišnju izvještajnu skupštinu. Ujedno, svoju je redovnu godišnju izvještajnu skupštinu održao i Gradski odbor Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Slatine.

Skupštinu je pozdravnim riječima otvorio predsjednik Županijske podružnice UHDDR VPŽ Vlado Kočiš.

Nakon izbora radnih tijela skupštine i ustanovljenja kvoruma, uslijedila su podnošenja izvješća o radu u proteklom periodu Županijske podružnice UHDDR VPŽ i Gradskog odbora UHDDR grada Slatine, koja su podnijeli predsjednici istih Vlado Kočiš i Dragutin Radočaj. Financijsko izvješće za isti period za obje organizacije podnio je Željko Kolinger. Izvješće Nadzornog odbora za Županijsku podružnicu UHDDR VPŽ podnio je Mihael Čolak, a za Nadzorni odbor GO UHDDR grada Slatine Dragutin Beneš. Sva su izvješća jednoglasno usvojena od strane nazočnih članova.

Na sjednici je donesena i odluka da na mjesto člana predsjedništva Županijske podružnice UHDDR VPŽ, umjesto Dragutina Perčića, dođe predsjednik Općinskog odbora UHDDR općine Sopje Josip Matić.

Planove rada i financijske planove za naredni period Županijske podružnice UHDDR VPŽ i GO UHDDR grada Slatine iznijeli su također predsjednici istih, Kočiš i Radočaj.

Na kraju, rad ove dvije organizacije pohvalili su gosti, predstavnici i predsjednici udruga proisteklih iz Domovinskog rata sa slatinskog područja te predsjednik Odbora za hrvatske branitelje VPŽ i predsjednik ZUiČ HVIDRA-a VPŽ Mato Bubaš, zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Slatine Ilija Nikolić, kao i glavni tajnik UHDDR RH Dario Dujić.

Više fotografija možete pogledati OVDJE.

