FOTO: U ”Dravskoj priči” otvoren kamp za učenike srednjih škola “Projektna aktivnost: Provedba STEM izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti za STEM talentirane i darovite učenike”

Danas je u Informativnom edukativnom centru ”Dravska priča” u Noskovcima otvoren kamp za učenike srednjih škola, Projektna aktivnost: Provedba STEM izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti za STEM talentirane i darovite učenike.

Na početku, učenike i profesore iz gimnazije SŠ Petra Preradovića Virovitica i gimnazije SŠ Marka Marulića Slatina, pozdravila je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Tatjana Arnold Sabo zaželjevši im ugodan trodnevni boravak u ”Dravskoj priči”.

Kamp je službeno otvorila Vesna Šerepac, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Virovitičko-podravske županije.

– Jako mi je drago što je Virovitičko-podravske županija na čelu sa županom Igorom Androvićem dobila mogućnost da razvija nešto na području Republike Hrvatske, jer smo jedna od dvije županije koje su dobile sredstva za ovakav projekt. Maksimalan iznos sredstava koji nam je bio omogućen kroz projekt će se povući i on će biti maksimalno prema vama usmjeren, znači nema drugih aktivnosti nego radioničkog tipa za učenike sada srednjih i poslije drugi kamp za učenike osnovnih škola. Prema tome sva pitanja koja imate izvolite uputiti nama, pitajte bez ustručavanja, jer svi smo mi orijentirani na školstvo – rekla je pročelnica Vesna Šerepac, te se zahvalila Institutu Ivo Pilar i Razvojnoj agenciji VIDRA, kao i profesorima i učenicima na odazivu.

Potom se je sudionicima kampa obratio Josip Burušić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu.

– Ja ću se družiti na više ili manje izravan način s vama ova tri dana. Iskoristio bih na početku prigodu da se zahvalim našem domaćinu gospođi Tatjani Arnold Sabo i nadam se da će nam ovdje biti jedno ugodno radno, ali i, recimo to tako i socijalno okruženje, također zahvalio bih se gospođi Vesni Šerepac našem partneru u projektu. Virovitičko-podravske županija je jedna županija koja radi puno na pitanju obrazovanja, na pitanju škola, unapređenju rada škola i mi koji to gledamo iz perspektive Zagreba ili iz perspektive stručnosti, vidimo koliko se tu puno radi. Vjerujem, dragi učenici, da će vam ovo biti jedinstveno iskustvo, jer mi smo, kao što ćete vidjeti, okupili ekipu vrhunskih, recimo to tako, nastavnika trenera koji će sudjelovati u ovim predavanjima, ovim radionicama i siguran sam da će za sve nas ovo biti stvarno jedno vrlo korisno iskustvo – rekao Josip Burušić.

Naredna tri dana učenici spomenutih škola sudjelovati će u sljedećim radionicama : robotika ”Sastavi i udahni život vlastitom robotu” (Tomislav Jagušt, dipl. ing., Fakultet elektrotehnike i računarstva, istraživač JOBSTEM projekta), robotika i napredna informatika ”Natjecanje robota u obavljanju različitih zadataka”, (Tomislav Jagušt, dipl. ing., Fakultet elektrotehnike i računarstva, istraživač JOBSTEM projekta), prirodoslovlje ”Atomske jezgre, svuda oko nas” (dr. sc. dr. Milivoj Uroić, Institut Ruđer Bošković), prirodoslovlje ”Kemija-što manje to bolje” (dr. sc. Nikola Biliškov, Institut Ruđer Bošković), ”Struja bez dinosaura” (Marin Vukšić, asistent, Institut Ruđer Bošković), te radionica profesionalnog usmjeravanja ”Koji su moji interesi i što je najbolje za mene u budućnosti” (mag. Mirta Blažev Institut društvenih znanosti Ivo Pilar). Po završetku kampa, sudionicima će biti dodijeljene potvrdnice o sudjelovanju. (DF)