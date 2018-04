11. BISER SLAVONIJE NA JANKOVCU Pobjednici Vedran Gračan iz Zagreba i Maja Urban iz Osijeka

U park šumi Jankovac u organizaciji Maraton kluba Hrvatski sokol Osijek te suorganizaciji Parka Prirode Papuk i uz pokroviteljstvo Općine Čačinci održana je 11. Brdska utrka „Biser Slavonije“.

Na ovogodišnjem Biseru Slavonije sudjelovalo je 80 trkača i trkačica iz cijele Hrvatske. Glavni sponzor je bio Decahtlon. Dužina staze za trkače muške seniore je bila 12, a seniorke 10 kilometara, dok su kadeti, kadetkinje, juniori i juniorke trčali stazom dužine pet kilometara.

U muškoj konkurenciji slavio je Vedran Gračan iz Zgreba (59:23), drugi je bio Dejan Radanac (1:01:30) dok je treće mjesto pripalo Đuri Komlenoviću (1:01:40). U poretku žena ukupno najbrža bila je Osječanka Maja Urban (1:17:15), srebro je pripalo također Osječanki Sandri Privšek (1:20:46), dok je broncu oko vrata stavila Kristina Špoljarić-Jazvanac (1:22:44).

U muškoj konkurenciji, po kategorijama, do 23 godine slavio je Luka Gjajić, od 23 do 24 godine najbrži je bio Dejan Radanac, drugi Matija Crmković, a treći Zvonimir Ivančević. U kategoriji od 35 do 39 godina prvi je ciljnu vrpcu prošao Vedran Gračan, drugi Nenad Ostojić, a treći Vedran Rožić. U konkurenciji 40 do 44 godina na prvu stepenicu pobjedničkog postolja popeo se Tomislav Bilandžić, stepenicu niže bio je Manuel Čarđić, a treće mjesto osvojio je Dario Novoselić. Kod trkača od 45 do 49 godina starosti prvi je bio Petar Šokčić, drugi Dario Majetić, a treći Goran Draksler. Kod trkača od 50 do 54 godine slavio je Đuro Komlenović, drugi je bio Damir Kigl, a treći Ranko Pecikozić. U kategoriji trkača od 55 do 59 godina pobijedio je Ivica Lenard dok je drugo mjesto osvojio Marijan Cindrić. U konkurenciji do 64 godine pobjednik je Franjo Nandić, a u najstarijoj kategoriji, 65 do 69 godina, slavio je Zlatko Milošević.

Kod žena, u kategoriji 14 do 15 godina pobijedila je Laura Šoš, u kategoriji 23 do 34 godina najbrža je bila Maja Urban, druga je kroz cilj prošla Kristina Špoljarić Jazvanac, a treća Maja Domnjak. U kategoriji 35 do 39 godina slavila je Sandra Privšek, stepenicu niže bila je Lana Ostojić, dok je bronca pripala Vandi Zahirović. Kod trkačica od 40 do 44 godine najbrža je bila Zorica Cvancinger, drugo mjesto osvojila je Kristina Princip, a treće Monika Bizik. U kategoriji 45 do 49 godina prvo mjesto pripalo je Gabrijeli Poslon, drugo Kristini Dumančić, a treće Mariji Sesar. U kategoriji od 55 do 59 godina pobjedu je odnijela Dubravka Filipović.

POZNATI TRKAČI

-Ovu utrku i osvojena mjesta posvećujem svom pokojnom djedu Milanu kojemu je danas rođendan. To je bila osoba koja je uz moje roditelje i pokojnu baku bio i ostao najdraža osoba u mom životu. I moram se zahvaliti kolegi trkaču Goranu Draksleru koji me ”vukao” tijekom cijele utrke. U svakom slučaju, Biser Slavonije je ponovno bio izvrstan, prirodni ambijent je prekrasan, a ekipa sjajna – rekla je Kristina Špoljarić Jazvanac, ukupno treća u ženskoj kategoriji.

-Biser Slavonije je postao posebna utrka prije svega zbog ljepote okoliša Parka prirode Papuk, ali zbog same staze. Hvala svim sudionicima koji su se odazvali. Budući da je riječ o odličnoj ekipi trkača koji se dugo znaju i međusobno natječu, možemo reći da su u ovoj utrci zapravo svi pobjednici. Biser Slavonije boduje se za Hrvatsku planinsku ligu i Hrvatski planinski kup – rekao je voditelj natjecanja Damir Černić iz Maraton kluba Hrvatski Sokol Osijek. (www.icv.hr, vg)