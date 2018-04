BLIŽE OPORAVKU Zvonko je u toplicama, idući tjedan trebao bi isprobati probnu protezu

Zvonko Horvat iz Podgorja, čiju priču pratimo već neko vrijeme, idući tjedan dobit će probnu protezu. Ovog je tjedna otišao u toplice, gdje su mu uzeli otisak lijeve noge koji će poslužiti za protezu, a koja bi trebala stići već u srijedu. – Prvo ću dobiti krutu probnu protezu, a onda ćemo vidjeti što dalje. Jer, sada nastaje novi problem – za protezu je jako važna ravnoteža desne ruke, pa ćemo u mom slučaju morati improvizirati nešto da mi posluži kao štaka, kako bih protezu uspio svladati – govori nam Zvonko. Dodaje kako liječnici ništa ne obećavaju, što razumije te poručuje kako će vrijeme pokazati svoje. – Vježbam, radim i trudim se. Vidjet ćemo što će biti. Glupo je da odustanem, premlad sam – ističe Zvonko.

Kako bi mu pomogli da stane na noge, uključila se čitava zajednica. Organizirani su različiti sportski turniri kako bi se prikupio novac koji je Zvonku potreban za proteze i liječenje. Kako smo već pisali, kako bi ponovno „stao na noge“ Zvonku je potrebno 470 tisuća kuna. – Dobio sam ponudu koja za dva koljena iznosi oko 470 tisuća kuna. Izradu stopala pokriva zdravstveno osiguranje, a za koljena samo iznos od oko 20 tisuća kuna. Ostatak od 450 tisuća kuna trebao bih doplatiti sam – prije nekoliko tjedana nam je rekao ističući kako mu je inače u životu najteže tražiti pomoć od drugih, a sada je, nažalost, prisiljen na to.





POMOĆ DOBROČINITELJA

Dio novca prikupljen je dobrotvornim prilozima, no još uvijek nije prikupljen sav potreban iznos. Zvonka, čini se, očekuje i duži boravak u toplicama, što iziskuje dodatna sredstva.

– Doktorica je rekla da imam pravo na toplice pet tjedana, no možda to neće biti dovoljno vremena za prilagodbu na proteze pa ću možda morati ostati duže i dodatno plaćati toplice. Nitko od nas ne želi žuriti, ipak je velik iznos novca za proteze u pitanju i moram prvo dati sve od sebe da savladam probne proteze – odlučan je Zvonko.

Nakon što u srijedu isproba probnu protezu, uzet će mu kalup i za desnu nogu, a onda kreće borba. No, ovaj hrabri mladić ne dopušta strahu od nepoznatog da ga pokoleba u svom naumu – čvrsto je odlučio ponovno prohodati.

Ne zaboravite, na području Virovitice i okolice živi oko 20 tisuća ljudi i ako bi svatko od nas dao samo 20 kuna, Zvonko bi ponovno prohodao.

Ako već niste sada je vrijeme da se uključite i budete dio ove velike i lijepe priče, a svoj prilog možete uplatiti na:

Ime i prezime: Zvonko Horvat

Adresa: Podgorje, Ulica sv. Petra i Pavla 12, 33 000 Virovitica, Hrvatska

IBAN: HR05 2340 0093 1026 4155 7 – Žiro račun u kunama

Swift: Pbzghr2x

Opis plaćanja: Donacija za ortopedska pomagala.