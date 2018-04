Pan Parket Orahovica zaključio projekt vrijedan 8 milijuna kuna: Novom tehnologijom Pan Parket jamči nova zapošljavanja

U orahovačkom hotelu ”Dukat” održana je završna konferencija projekta „Proširenje kapaciteta i povećanje kvalitete parketa ugradnjom višeetažne hidraulične preše“ Pan parketa Orahovica. Pan parket, tvrtka koja više od 90 posto proizvodnje plasira na strana tržišta, za ovaj je projekt dobila 1.922.813,34 bespovratnih kuna od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Riječ je o projektu vrijednosti 4.994.544,99 kuna. Učešće prijavitelja (Pan parket) iznosilo je 3.071.731,65 kuna.

-Radi se o višeetažnoj hidrauličnoj preši, stroju za prešanje parketa, kojim je riješen problem „uskog grla“, odnosno povećan kapacitet u jednom satu sa 108,60 na 141,18 četvorna metra, uz veću kvalitetu i redizajnirani izgled ekološki prihvatljivog parketa. Paralelno se dobili i porast tržišta, jer naravno povećanjem i poboljšanjem kvalitete jača se i tržište. Ovom prešom ojačali smo i ekološki smisao, dakle dobili smo na uštedi ljepila. Sa svim popratnim prihodima, projekt je ukupno težak 8 milijuna kuna, a ono što je najvažnije otvorit ćemo i 63 nova radna mjesta. Trenutno zapošljavamo 130 zaposlenih, ovaj mjesec dolazi nam i 12 novih, a računamo da će do 2020. biti i preko 160 zaposlenih. Projekt je realiziran u najboljem mogućem obliku, a za to se moram zahvaliti prvo Razvojnoj agenciji VIDRA na vrhunski odrađenom poslu te kolegi Deniju Kelavi koji je u vodio projekt u ime naše tvrtke. Ukupne investicije naše tvrtke u ovoj godini iznosit će preko milijun eura, dakle tu su još novi izložbeni prostor na prezentaciju naših proizvoda za naše kupce te nova kotlovnica – rekao je vlasnik i predsjednik Uprave Pan Parketa Danijel Smiljanić u uvodu završne konferencije.

O detaljima projekta govorila je Neda Martić iz Razvojne agencije VIDRA Virovitičko-podravske županije koja je izradila ovaj projekt te istaknula kako je isti započeo još u ožujku 2016. godine, a završen dakle dvije godine poslije. Ovaj sjajan poslovni uspjeh tvrtke Pan Parket pozdravili su direktor Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica Milan Vanđura, dogradonačelnik Orahovice Dalibor Fofonjka te na kraju župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović.

-Lijepo je biti na ovakvoj završnoj konferenciji projekta gdje novci idu u privatni sektor i to je znak da se u taj isti sektor ulaže. Tako dolazi do novog domaćeg proizvoda i njegovog dizajna, paralelno stižu i novi prihodi te što je najvažnije, dolazi do novih zapošljavanja, a samim tim i do porasta razvoja gospodarstva Virovitičko-podravske županije. Tvrtka Pan parket je zasigurno jedan jako dobar primjer kako jednom uspješnom vizijom i mudrim poslovanjem postići izvanredan uspjeh domaćim proizvodom na svjetskom tržištu. To je putokaz kako treba raditi, a Županija će naravno, kao i uvijek uz Razvoju agenciju VIDRA pomagati upravo tvrtkama sa svog područja koje žele plasirati domaći proizvod –zaključio je Andrović. Sudionici su nakon završne konferencije obišli pogon Pan parketa te vidjeli na djelu rad novog stroja koji je, kako kažu sami djelatnici, uvelike olakšao i sam proces proizvodnje u pogonu. (www.icv.hr, vg)