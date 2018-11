BOJAN I SLAVEN Braća Poljak bit će modri, ali ne virovitički, već suhopoljski

Tekst u cijelosti prenosimo iz arhive Virovitičkog lista:

BRAĆA POLJAK, SLAVEN I BOJAN, PROMIJENILI SU KLUB, ALI NE I BOJU DRESA. BIT ĆE MODRI, ALI NE VIROVITIČKI, VEĆ SUHOPOLJSKI I U IDUĆOJ SEZONI OČEKUJU DA ĆE: Biti među prvih pet

Ovog ljeta Suhopolje je odlično trgovalo. Dovedena su pojačanja koja garantiraju dobre igre, pojačanja koja će u Suhopolje ponovno vratiti momčad koja i pripada ovom, oduvijek nogometnom mjestu.

Braća Poljak, Slaven i Bojan, među prvima su sletjeli u Suhopolje. Prošle godine su igrali u Virovitici koja je sačuvala drugoligaški status, ali i izgubila ga zbog nedostatka sredstava. Suhopolje se ponudilo kao logičan slijed događanja. Naposljetku, oni su jedini u virovitičkom bazenu imali status trećeligaša.

Obojica su obrambeni igrači. Znaju da ih ove godine čeka naporan posao, da III. HNL nije “mačji kašalj” jer svi će tražiti smještaj u “gornjem domu”, kako bi dogodine, nakon najavljene reorganizacije, zadržali status trećeligaša.

Zatekli smo ih kod Baturine. Imali su na rasporedu “grčenje uz utege”. Znoj im curi u potocima, ali za dobar uspjeh, za kvalitetan plasman to je jedino rješenje. Naporan rad podarit će sjajan rezultat, a on po logici stvari puno više gledatelja, sponzora…

Je li vam drago što ste izabrali Suhopolje, sredinu koja je uvijek disala za nogomet, Suhopolje koje je nakon nekoliko godina “havarije” ponovno uzletilo s nadom da i ostane u hrvatskim okvirima.

– Drago mi je što smo u Suhopolju. Imamo dobru, mladu i poletnu momčad – kazao je Slaven te nastavio o igranju u Virovitici koje smatra velikim iskustvom.

– Mnogo sam naučio pod palicom Tonka Vukušića i Davora Čopa. Bilo je to lijepo i korisno iskustvo koje će mi mnogo značiti u daljnjoj karijeri.

Bojan je strpljivo čekao sa strane. I on je “dobio mikrofon”.

– Nadam se da ćemo biti visoko rangirani. Mlada smo ekipa. Meni je sve za pet.

I on je započeo u Virovitici.

– Prošao sam sve selekcije od kadeta do juniora. Malo mi je žao što se sve to “raspalo”, ali idemo dalje. Nisam pogriješio. Suhopolje je odlična sredina, a uvjeren sam da tu mogu mnogo pružiti.

Slaven će podcrtati visok plasman, odnosno…

– Želja nam je biti među prvih pet. Znamo što to znači i koliko je važno biti “gore”. Reorganizacijom lige želimo biti i dogodine trećeligaši.

Ističe “klapu”, odnosno odnose u svlačionici koji su odlični.

– To je naše najjače oružje. Mladi smo, prava ekipa, odlično se razumijemo i ne bi trebalo biti problema u igri.

Tko je najveće pojačanje prijelaznog roka? Bojan je dodao sa smiješkom.

– Moj brat Slaven.

No, Slaven se nije dao “navući na tanak led”.

– Nitko posebno ne odskače. Bit ćemo moćna momčad.

Želite li TVIN u III. HNL?

– Svakako – podcrtava Slaven i dodaje: – E, to će biti sjajne utakmice. Rivalitet Suhopolja i TVIN-a oduvijek je bio velik, ali oni će, ako budu igrali Treću ligu, nama gledati u leđa.

Mikrofon smo isključili, a njih su se dvojica popeli na drugi kat. Tamo je momčad već vježbala. Znoj je curio… No, nismo zatekli neke igrače. Primjerice, Jakovića? Kako saznajemo, on će biti u Suhopolju, ali zbog nemogućnosti redovitog treniranja, najviše će izgubiti on. Osim njega, nismo vidjeli ni Kokošku. E, tu se “rodio” jedan problem. Postao je upitan ostanak Darka Kokoške. Momak je počeo postavljati neke svoje uvjete i stoga bi se lako mogao dogoditi razlaz, s time da bi najviše izgubio upravo on. Osim toga, Igor Lesić, bivši junior Virovitice, sa stažom i u Pitomači, doći će u Suhopolje i pojačati konkurenciju na stadionu “Park”.

Iako su Suhopoljčani trebali s Kamen Ingradom igrati ovaj tjedan, susret je prolongiran za 17. kolovoza kada će izabranici Zvonka Menegatija put Velike.

