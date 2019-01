Počela županijska malonogometna liga za mlađe uzrasne kategorije: No Limit uvjerljiv u uzrastu U 15

U sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici počela je županijska zimska malonogometna liga za mlađe uzrasne kategorije. Natjecanje su otvorile ekipe U-15. U konkurenciji pet sastava najuvjerljiviji je bio No Limit iz Virovitice, drugo mjesto osvojila je Pitomača, dok je treća Slatina. Pehare i medalje najboljim ekipama podijelio je Tomislav Filipović, instruktor županijskog nogometnog saveza za mlađe uzrasne kategorije.

Rezultati:

NO LIMIT- SUHOPOLJE 7:0

VIROVITICA- PITOMAČA 0:5

SLATINA- SUHOPOLJE 1:0

NO LIMIT- PITOMAČA 3:2

VIROVITICA- SLATINA 0:0

SUHOPOLJE- PITOMAČA 2:10

NO LIMIT- SLATINA 2:0

VIROVITICA- SUHOPOLJE 2:0

SLATINA- PITOMAČA 0:3

NO LIMIT- VIROVITICA 5:0

Poredak:

1. NO LIMIT 4 4 0 0 17:2 12

2. PITOMAČA 4 3 0 1 20:5 9

3. SLATINA 4 1 1 2 1:5 4

4. VIROVITICA 4 1 1 2 2:10 4

5. SUHOPOLJE 4 0 0 4 2:20 0

(www.icv.hr, mš)