TK DIDON VIROVITICA Lovreković: Osnivanje Teniskog saveza VPŽ je krajnje nekorektno

Dražen Lovreković, trener Teniskog kluba “Didon” Virovitica obraća se medijima sa priopćenjem kojeg donosimo u cijelosti:

S nelagodom se osvrćem na događaj osnivanja Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije.

Iz medija smo prije nekoliko dana saznali da je u Virovitici osnovan ŽTS i to na krajnje nekorektan način, nepozivanjem svih klubova u VPŽ. Osnovan je u tajnosti od javnosti, a osnovali su ga Saša Felendeš (TK Tvin), Mađarić Slaven (TK Slatina) i Silvija Uzelac (TK AS). Između sebe su izabrali rukovodstvo postavivši Sašu Felendeša za predsjednika. Tenis klub Didon nije pozvan na skupštinu. TK Tvin, TK Slatina i TK AS u široj su teniskoj javnosti skoro anonimni klubovi, a govorim to iz sljedećih razloga. Unazad 20 godina nijedan od ovih klubova nije odgojio ili iznjedrio niti jednog mladog igrača, niti su organizirali turnire mlađih dobnih skupina. Tenis klub AS nema nikakvu aktivnost. Tenis klub Slatina, koliko nam je poznato, nema nikakvu aktivnost u radu sa djecom. Dakle ti klubovi nemaju niti osposobljene trenere koji bi provodili programe. Govorim to kao činjenično stanje, a ni u kojem slučaju kao podcjenjivanje. Tenis klub Tvin navodno obavlja nekakvu školu tenisa, za koju ne znamo koja joj je svrha jer se također unazad 20 godina niti jedno dijete iz te škole nije nigdje natjecalo (škola se reklamirala i u medijima) niti javno demonstriralo naučene teniske vještine. Ne razumijem što mogu ponuditi u Županijskom savezu ako u svojim klubovima dosada nisu napravili ništa.

Činjenica je, a to javnost zna, da TK Didon konstantno provodi škole tenisa, treninge mladih natjecatelja, organizira službene turnire mladih dobnih kategorija. Isto tako, djeca iz TK Didona konstantno se takmiče u regiji, Hrvatskoj i Europi i sudjeluju na službenim takmičenjima pojedinačno i momčadski. Igrači i igračice iznikli u našem klubu igrali su za reprezentaciju Hrvatske u kategorijama do 12, 14 i 16 godina te su bili 1. na rang listama i da su dobili stipendije na fakultetima u Americi.

Ove godine su tri naše natjecateljice sudjelovale na prvenstvu Hrvatske do 12 godina te je naš natjecatelj do 14 godina ušao među 16 najboljih na prvenstvu Hrvatske. Osvojili smo “bezbroj” pojedinačnih i momčadskih trofeja. Naši seniori se takmiče u 2. Hrvatskoj ligi, imamo žensku juniorsku momčad do 18 godina, do 14, 10 i 8 godina. Naš trener je bio pomoćnik izbornika do 14 godina te vodio žensku reprezentaciju na takmičenja u Europi.

Dakle, odvija se jedan konstantan rad tijekom cijele godine, te iz svega navedenog mi jedini istinski predstavljamo tenis Virovitičko-podravske županije. Naša tri trenera imaju završene kineziološke fakultete te su svi osposobljeni za rad sa mladima. Ja sam kao predstavnik najboljeg kluba u županiji po kriterijima HTS-a u skupštini Hrvatskog teniskog saveza i civiliziran način je da me se također kao takvoga pozove na osnivačku skupštinu.

Prije nekoliko dana sam zamolio predsjednicu HTS-a, gospođu Nikolinu Babić da dođe na osnivačku skupštinu ŽTS-a te sam planirao pozvati i našeg župana, kada se dogovorimo oko datuma. U ime članova TK Didon, takmičara, roditelja i trenera izražavam nezadovoljstvo i žaljenje za ovakvim načinom osnivanja skupštine, krajnje nekorektno.

Smatramo da izabrani predsjednik nije osoba koja može predstavljati i zastupati naše natjecatelje i naš klub i tenis uopće jer iza sebe nema nikakve reference koje bi ovo demantirale. Nadam se da se slično neće dogoditi u drugim županijama.

Trener TK Didon Dražen Lovreković, prof. kin.

