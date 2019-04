Miro Buntić, tajnik županijske Udruge “Prvi hrvatski redarstvenik”, nazočio sastanku Središnjeg odbora Udruge u Zagrebu

Predstavnici svih županijskih podružnica Udruge „Prvi hrvatski redarstvenik“ nazočili s u Zagrebu redovitom sastanku Središnjeg odbora Udruge „Prvi hrvatski redarstvenik“ RH, u sklopu kojeg je održan i radni sastanak s ministrom MUP-a Davorom Božinovićem. Sastanku je nazočio i tajnik Udruge „Prvi hrvatski redarstvenik“ podružnice Virovitičko-podravske županije Miro Buntić.

Sastanak je održan s ciljem da se ministra Božinovića upozna s aktivnostima Udruge, s problemima na koje nailaze pojedine podružnice u odnosima s predstavnicima lokalnih vlasti te o pripremama za veliko obilježavanje 30. obljetnice osnutka prve oružane postrojbe u RH, tijekom iduće 2020. godine.

– Bit će to prostor za raznolike oblike aktivnosti u kojima će se mlade generacije upoznati, a one nešto starije prisjetiti, na vrijeme u kojem su se prioriteti pridavali posve drugim vrijednostima i karakterima ljudi od onih koje se danas mladim ljudima podmeću kao vrijednima. Ukazat će se i na vrijeme u kojem je djelovanje redarstvenika bilo sasvim drugačije od onoga što im je stvarna namjena, do momenta iz kojega su kasnije od ovih postrojbi nastale i elitne jedinice i brigade pobjedničke hrvatske vojske i policije – rekao je tajnik Udruge Miro Buntić.

Na sastanku je dogovoren i okrugli stol na kojem će, uz generale, govoriti i ministri, kao i sami sudionici tih događanja. Sve navedeno imati će za zadaću približiti građanstvu rad Udruge, njezinu misiju te podići sva njezina nastojanja na višu razinu koju i zaslužuje. Usvojen je i prijedlog da se razmotri pisanje i druge, nešto opširnije, knjige o „Prvom hrvatskom redarstveniku“.

– Dosadašnja brojna iskustva pokazuju da javnost nije dovoljno upoznala razloge i oblike sudjelovanja pripadnika Prvog hrvatskog redarstvenika u stvaranju Republike Hrvatske u vrijeme Domovinskog rata – ističe Buntić.