Odgođen promotivni let balonom preko Parka prirode Papuk, zakazan novi datum

Park prirode Papuk objavio je odgodu promotivnog leta balonom na vrući zrak koji je bio najavljen za nedjelju, 28. travnja. Na svojoj Facebook stranici objavili su kako su zbog predviđenih meteoroloških uvjeta koji nisu pogodni za letenje balonima na topli zrak prisiljeni odustati od najavljenih aktivnosti vezanih za let.

– Tijekom subote i nedjelje na području Papuka očekujemo povremene pljuskove koji mogu biti praćeni grmljavinom. Veća vjerojatnost za njih je tijekom subote u prijepodnevnim satima te tijekom nedjelje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Temperature zraka tijekom jutra će se kretati od 5 °C do 10 °C. Najviše dnevne uglavnom do 12 °C. Vjetar slab do umjeren tijekom nedjelje u okretanju na sjeverne smjerove – izvijestio je naš meteorolog Kristijan Paljar.

– Naime, balon je letjelica na koju vremenski uvjeti imaju najveći utjecaj, tako da balon ne leti u slučaju padalina, pojačanog vjetra i guste magle. Iako smo s puno entuzijazma više mjeseci planirali ovaj nesvakidašnji događaj koji je konačno bio dogovoren za nedjelju 28. travnja, vremenske prilike ne idu nam u korist te smo primorani let balonom odgoditi do nedjelje, 12. svibnja. Obavještavamo i sve koji su priliku za promotivni vezani let dobili preko nagradnih igara, bilo preko radio postaja ili naše Facebook stranice, da će svoju nagradu moći iskoristiti na sljedećem letu. Od srca čestitamo svim dobitnicima, dok dobitnike nagradne igre provedene na našem Facebook profilu molimo da nam se jave u Inbox oko detalja preuzimanja nagrade. Zbog nastale situacije duboko se i iskreno ispričavamo partnerima i medijima, a osobito svim posjetiteljima koji su planirali sudjelovati u aktivnostima. Molimo vas da uvažite našu ispriku te da pratite informacije o sljedećem vezanom letu – stoji u njihovoj Facebook objavi. (www.icv.hr, žđl)