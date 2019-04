SAVJET ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM Potpisan dodatak Razvojnom sporazumu uz povećanje vrijednosti za gotovo 276 milijuna kuna, iduća sjednica Savjeta u Orahovici

Uz zahvalu na organizaciji sjednice Savjeta domaćinima županu Brodsko-posavske županije Danijelu Marušiću i gradonačelniku Nove Gradiške Vinku Grgiću, Savjet je na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, usvojio sljedeće zaključke:

U odnosu na prethodnu sjednicu Savjeta održanu u prosincu 2018. godine u Pakracu, potvrđen je ostvareni napredak u ugovaranju projekata u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Od 14. prosinca 2018. do 12. travnja 2019. ostvaren je značajan porast ugovaranja projekata na području pet slavonskih županija od čak 1,23 milijardi kuna. U razdoblju od 18. listopada 2016. do 12. travnja 2019. ugovoreno je 9,7 milijardi kuna odnosno 51,78 posto od ciljanog iznosa (18,7 milijardi kuna). U razdoblju od 18. listopada 2016. do 31. ožujka 2019. plaćeno je 3,51 milijarde kuna odnosno 18,74 posto bespovratnih sredstava u odnosu na ciljani iznos.

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema Savjet prihvaća Dodatak broj 1. Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema kojim je regulirano povećanje vrijednosti projekata za 275.603.797,51 kuna. Vrijednost Razvojnog sporazuma nakon uvećanja iz Dodatka 1. je 1.025.303.797,51 kuna.

Savjet zadužuje resorna ministarstva da razmotre načine iznalaženja sredstava za projekte: „Centar kompetentnosti u poljoprivredi i prehrani“, Grad Požega, Požeško-slavonska županija i „Izgradnja i opremanje kulin inkubatora u Jagodnjaku“, Općina Jagodnjak, Osječko-baranjska županija – Ministarstvo poljoprivrede „Izgradnja prometnice i nogostupa u Ulici Kralja Zvonimira“, Općina Cerna, Vukovarsko-srijemska županija i „Poduzetnička zona Podgorač-Izgradnja prilazne ceste“, Općina Podgorač, Osječko-baranjska županija – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture „Radionička hala“, Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija – Ministarstvo znanosti i obrazovanja Projekt „Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema“ Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da u suradnji s Ministarstvom financija osigura 1 milijun kuna za projekt „Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema“ u Državnom proračunu za 2020. godinu.

Intervencijski planovi u kontekstu teritorijalno usmjerenog poticanja razvoja i korištenja sredstava Europske unije Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije intenzivno radi na stvaranju mogućnosti za proširenje Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima kao i priprema za novo programsko razdoblje. U cilju ostvarivanja istog u tijeku je izrada 7 intervencijskih planova: – 4 intervencijska plana – za Garešnicu, Novu Gradišku, Pleternicu i Slatinu, koja su u visokoj fazi spremnosti – 3 intervencijska plana – za Đakovo, Novsku i Popovaču s planom izrade tijekom 2019. U planu je izrada intervencijskih planova za Županju i Pakrac.

Savjetodavne usluge Svjetske banke za rast i radna mjesta u Slavoniji, Baranji i Srijemu Potvrđen je napredak u provedbi Ugovora o savjetodavnim uslugama za rast i radna mjesta u Slavoniji, Baranji i Srijemu sklopljenog sa Svjetskom bankom. Savjet podržava nastavak aktivnosti sukladno utvrđenim glavnim zaključcima iz dostavljenih izvješća Svjetske banke (Izvješće o ulaganjima i izvozu, (Izvješće o inovacijama, produktivnosti tvrtki i financijskim instrumentima i Izvješće o radnim mjestima i uključivanju na tržište rada) i osnivanje 5 fokus grupa za izradu 5 projektnih prijedloga, koji će se financirati EU sredstvima u razdoblju 2014. – 2020., a proizlaze iz analiza Svjetske banke (Jačanje izravnih stranih ulaganja, Jačanje inicijativa za podršku inovacijskom sustavu, Jačanje učinkovitosti i upravljačkih vještina u tvrtkama, Jačanje vještina sukladno potrebama tržišta rada i Inicijative za jačanje socijalne uključenosti na tržište rada).

Savjet podržava suradnju između Slavonije, Baranje i Srijema i talijanske regije Emilia-Romagna. Aktiviranje državne imovine na području Slavonije, Baranje i Srijema Ministarstvo državne imovine kontinuirano surađuje s jedinicama lokalne samouprave u cilju aktiviranja zapuštene državne imovine. Doneseno je 98 odluka ukupne vrijednosti 300 milijuna kuna u korist pet slavonskih županija, koje su temelj za oko 2 milijarde kuna investicija. Time je državna imovina postala bitan čimbenik gospodarske i demografske revitalizacije Slavonije, Baranje i Srijema. Nakon sjednice Savjeta potpisano je 18 projekata u vrijednosti 422.686.059,76 kuna. Sljedeća sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održat će se u Orahovici. (www.vlada.gov.hr, Foto: K. Toplak)