USKRS U SVAKOM DOMU Za ekipu Fratara ove godine igrat će vatreni Ivan Dečak

Danas (ponedjeljak) je u gradskoj upravi održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen program 5. sportsko-glazbenog humanitarnog programa „Uskrs u svakom domu“. Riječ je o manifestaciji u kojoj se skupljaju dobrotvorni prilozi za potrebe Caritasa, a organiziraju je PU virovitičko-podravska, Župa sv. Roka Virovitica i Grad Virovitica. Program počinje u četvrtak, 11. travnja u 18 sati.

I ove godine na parketu sportske dvorane Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić snage će u malom nogometu i potezanju konopa odmjeriti virovitički franjevci, djelatnici PU virovitičko-podravske i zaposlenici Gradske uprave. Gost večeri bit će Ivan Dečak, a koji će ovaj put obući dres i igrati za ekipu Fratara, najavljeno je danas na konferenciji za medije. Nazočili su joj i zamjenici gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac i Damir Marenić, direktorica Turističke zajednice grada Virovitice Katarina Đurđević i predstavnici PU virovitičko-podravske te voditelj, umirovljeni novinar i urednik Trpimir Markotić.

Hvalevrijednu inicijativu prije pet godina potaknuli su kontakt-policajci, ubrzo je zaživjela i pokazala se pravim pogotkom, prepunom zanimljivih nastupa, gorljivih bodrenja i ugodne atmosfere. Dobri duh ove manifestacije je poznati voditelj Trpimir Markotić, kojemu su sudionici zahvalili na srdačnom angažmanu i svesrdnoj pomoći oko organizacije već petog programa, a kroz koji će publiku voditi i ovaj put.

Ove godine program je još bogatiji – svoj nastup potvrdio je Zbor glazbene igraonice Jan Vlašimsky, Gradska glazba Virovitica s mažoretkinjama, Plesna skupina Katoličke osnovne škole, Zbor Katoličke klasične gimnazije, Kvartet Artes, KUC Virovitica, „zvjezdica“ Julija Tomljanović i pjevačica Gordana Moslavac te prvopričesnici i krizmanici sve tri virovitičke župe: Sv. Roka iz Virovitice, bl. Alojzija Stepinca iz Milanovca i sv. Leopolda Mandića iz Taborišta.

DAR KOJI NASTAVLJA DARIVATI

Novac prikupljen donacijama Caritas svake godine iskoristi za pomoć u hrani, higijenskim potrepštinama, za Socijalnu samoposlugu Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i za radove na domovima ugroženih obitelji, rekao je fra Rozo Brkić, župnik župe sv. Roka.

Virovitički franjevci će uz bogoslove, imati i pojačanje nekadašnjeg ministranta, frontmena virovitičke grupe „Vatra“, koji je sam izrazio želju da igra za ovu ekipu. Fra Rozo Brkić istaknuo je kako su prije pet godina Ivan Đurđević, otac franjevca Filipa Đurđevića i kontakt-policajac Pero Bićanić pokrenuli cijelu akciju, s ciljem pomoći drugome i graditi ono najvažnije – zajedništvo.

– To je u životu najvažnije, graditi zajedništvo sa različitima. Shvatio sam da smo mi nekako najisturenije, najvidljivije grupacije u društvu, u gradu: svećenici, policajci i gradska uprava. Bilo mi je važno da u sportskom duhu, na opuštenom terenu pokažemo drugima da smo i mi ‘normalni ljudi’ jer nas se uvijek drugačije gleda. Volio bih da nas ljudi vide na ‘ljudski način’ i to je bit svega – smatra fra Rozo Brkić koji kaže kako se nada da će ove godine njihov tim igrača „pobrati“ i treći trofej, unatoč ozbiljnoj konkurenciji.

PRIPREME U TIJEKU

Načelnik PU virovitičko-podravske Siniša Knežević istaknuo je zadovoljstvo što policija i ovaj put organizira, ali i sudjeluje na ovom programu humanitarnog karaktera.

-Nadamo se da ćemo ovom manifestacijom barem dašak sreće donijeti u domove onih kojima je to najpotrebnije. Ovom prilikom pozivam građane da dođu, da se zabave i provesele, da dođu navijati i podržati naše ekipe. Svim sudionicima, naravno, želimo puno sportske sreće – rekao je S. Knežević i dodao kako se PU uvijek rado odaziva na ovakve humanitarne akcije i da će tu praksu njegovati i ubuduće. Poželio je da ove godine policija odnese koje prvo mjesto, priznajući, kao i gradonačelnik, da franjevci ipak imaju „najboljeg šefa“ i da je to zasigurno razlog njihovih čestih pobjeda.

Ekipa Gradske uprave također se ozbiljno priprema, najavio je u ime organizatora gradonačelnik Ivica Kirin koji ističe dvostruku korist ovog programa. Prva je, kaže, senzibiliziranje ljudi za druge u potrebi, a druga korist je pružena prilika ljudima da izađu van, da se druže, navijaju i bolje upoznaju, a pritom i pomognu drugome.

– Uskoro kreće uskršnje uređenje grada, ali sve je to simbolika. Najvažnije je da ne zaboravimo one kojima najviše treba. Mi smo sretni, nitko od nas ne daje od svog manjka, svi mi dajemo od svog viška, nije bitno koliko, nego da je to od srca. Ovo nije jedina briga za naše sugrađane u potrebi, nama priča oko Uskrsa ili Božića traje cijelu godinu jer smo svjesni da je cijelo društvo u problemu ako se ne pomogne onima kojima najviše treba – poručio je gradonačelnik Ivica Kirin koji je istaknuo kako će animirati i sve institucije da se uključe u pomoć. – Pozivam sve građane da dođu i podrže nas – rekao je I. Kirin.

Za ovu vrstu pomoći otvoren je i poseban račun u Zagrebačkoj banci pa svi koji žele, mogu uplatiti novac na broj: HR35260001101293766. (www.icv.hr, mlo)