Zatvara se promet u Virovitici za vrijeme održavanja Međunarodne ulične utrke 1234 – Doživjeti stotu

Za vrijeme o državanja 15. međunarodne ulične utrke Virovitica 1234 – Doživjeti stotu, sutra (nedjelja) zatvara se promet u središtu grada. Zatvorit će se ulice oko gradskog parka: Augusta Šenoe, dijelu Tomaša Masaryka na dionici od raskrižja s Augusta Šenoe do Trga bana Josipa Jelačića, Trg bana Josipa Jelačića na dionici od raskrižja s Tomaša Masaryka do raskrižja s Trgom kralja Zvonimira, Trg kralja Zvonimira, Trg kralja Tomislava, Trg dr. Franje Tuđmana, Ljudevita Gaja na dionici od raskrižja s Trgom bana Josipa Jelačića do raskrižja s Augusta Šenoe.

Promet će biti zatvoren od 12,00 do 19,00 sati. Za to vrijeme promet će biti preusmjeren na okolne prometnice.

Više o utrci pročitajte ovdje. (www.icv.hr, ml)