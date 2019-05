Mario Bošnjaković – od desnog bočnog u juniorima Sokol Milanovca do srednjoškolskog prvaka Hrvatske na 800 metara

Očito da u “virovitičkom zraku ima nekog baruta”… Prvo Bloudek, a sada Mario Bošnjaković… Naime, Mario Bošnjaković, učenik Tehničke škole Virovitica i član Atletskog kluba Virovitica, postao je srednjoškolski atletski prvak na 800 metara.

-U mojoj karijeri nema nikakvih tajni. Sve što postižem to su obični elementi košarke. Jednostavnost je u tome što ja više nego drugi radim i više nego drugi ponavljam svoje vježbe. Točno. Treniram četiri do pet sati kad putujem. Na pripremama i više. Veliku pozornost poklanjam tehnici. Radim svakodnevno. Ne znam kako drugi rade, ja mislim da treniram dobro. Talent sam respektirao do 16-te. Nakon toga, priklonio sam se teškom radu. Rad me drži u trajanju. Svaki dan treniram, dugo i naporno – riječi su to najboljeg hrvatskog košarkaša ikad, Dražena Petrovića, a lako se mogu povezati sa Bošnjakovićem.

Mario je, nedugo po osnutku Atletskog kluba Virovitica došao na svoj prvi trening. Miran dečko, koji je trenirao nogomet u tada županijskom drugoligašu Sokolu iz Milanovca.

Sjećaju se u Atletskom klubu njegovih prvih riječi kad su ga pitali zašto je odabrao atletiku, zašto prekida nogometnu karijeru?

-Zato što mi je dosta da mi trgaju koljena, zato što želim u nečemu uspjeti – rekao je tad.

Nakon nešto više od godinu i pol dana Mario je srednjoškolski prvak Hrvatske u utrci na 800 metara!

-Bio je onako podosta krut, ni blizu onih fizičkih performansi koje atletika zahtijeva, ali od prvog treninga se vidjelo da je uporan, uporan kao mazga. Radio je Mario i kad je trebalo i kad nije, samostalno i pod paskom trenera. Kao da je čitao ove riječi meni omiljenog sportaša, Dražena Petrovića. Nije bilo lako. Put je bio trnovit, kao i uvijek kada hoćeš doći do zvijezda. Ali isplatilo se – govori nam Hrvoje Žunec, trener i tajnik Atletskog kluba Virovitica.

Nakon utrke Mario je bio skroman te poručio: “Ajde da i ja nekad pobijedim”.

Znali su svi u Klubu da će to doći kad-tad, a najviše je to znao Marijev trener, Siniša Špiranec. Ne druže se Mario i Siniša od samog početka. Tek zadnjih 10 mjeseci Mario trenira pod budnim okom starog lisca, bivšeg vrhunskog atletičara Špiranca. Skidale su se prvo kile, skupljali kilometri, nebrojeni naporni treninzi, pripreme na Bjelolasici i napokon je sve došlo na naplatu.

-U petak kad smo se zadnji put vidjeli prije puta, Mario je obećao da ide po osobni rekord. To je i bio prvotni cilj. Istrči Mario osobni, odradi to muški, a na kraju ćemo vidjeti za što je to dosta – rekao je trener Špiranec taj zadnji trening.

A bilo je više nego dosta za popeti se na najvišu stepenicu postolja srednjoškolskog prvenstva Hrvatske.

Bila je ovo samo kruna prekrasnih par dana mjeseca svibnja u kojima su se i limači okitili zlatima i srebrom u sklopu Hrvatske atletske lige Sjever. Skidaju se osobni rekordi i skupljaju postolja i u nižim dobnim kategorijama kod trenera Hrvoja Redera i Hrvoja Žuneca. Sve to je i više nego dobra pozivnica svim roditeljima i djeci da pristupe ovom mladom, ali po svemu prikazanom uspješnom sportskom kolektivu.

Sve to ne bi bilo ni izbliza moguće bez one “radilice”, osobe koja se ne petlja u trenerski posao jer je okupila ljude kojima vjeruje i koji znaju svoj posao već stvara uvjete za kvalitetan rad i rast kluba, a to je naravno predsjednica kluba Jasna Mišnić –Rakijašić.

-Na samom kraju, želim u svoje osobno ime i ime svih članova Uprave i kluba uputiti iskrene čestitke Mariju, njegovom školskom treneru profesoru Mateju Smiljanecu te klupskom treneru Siniši Špiranecu na ovom velikom i povijesnom uspjehu za virovitičku atletiku, ali i sport općenito – zaključio je Žunec.

(www.icv.hr, Atletski klub Virovitica, vpz.hr)