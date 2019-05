ODLIČNI “BORCI“ Mateja Cah i Arian Vidović osvojili srebro, Antonio Vidović 13. u najdužoj utrci

Biciklistički klub BOR Virovitica sudjelovao je na utrci “XCM Uvati vitar“, koja je održana na otoku Braču. Na startu se pojavilo pet “BORaca“, koji su se, osim s konkurencijom, borili i s jakim vjetrom.

Mateja Cah već duže vrijeme se oporavlja od ozlijede, pa se ovog puta odlučila za malu stazu (Bonaca – 19 km), a posao je odradila i više nego dobro te na kraju osvojila drugo mjesto i srebrnu medalju iako, možda bi rezultat bio i bolji, da nije bilo probušene gume nekoliko kilometara prije cilja.

Ratko Pilek također se odlučio za malu stazu Bonaca, a ove godine stigao je s novim biciklom i završio utrku 20-ak minuta brže nego prošle godine, a to mu je donijelo 17. mjesto.

Dejan Jović i Ivan Vrbanić vozili su srednju stazu (Vitar – 40+ km), koja je ove godine doživjela neke izmjene, ali i dalje je zadržala uspone koje je nemoguće proći bez “guranja bicikla“. Ivan je završio na 25. mjestu, dok je Dejan završio na 66. poziciji.

Antonio Vidović osvojio je sjajno 13. mjesto na najdužoj i najzahtjevnijoj utrci (Bura – 70+ km).

-Vozio sam najdužu stazu Bura dužine 75 kilometara, od čega se nakupilo 1630 metara uspona. Staza je bila standardna s puno kamenja, prvih 25 kilometara je bio većinom uspon do najviše točke staze Vidove gore, na koju sam došao kao šesti vozač u svojoj kategoriji. Nakon toga krenuo je dugački spust, a na 44. kilometru sam prvi puta probušio gumu, mijenjao je te izgubio pet pozicija. U nastavku utrke sam dostigao njih troje, ali opet peh, jer pred kraj, odnosno na 71. kilometru ponovno bušim gumu, a pošto rezervne zračnice više nemam, u stilu guranja i vožnje na felgi dolazim u cilj kao 13. u svojoj kategoriji. Ostaje žal jer realna pozicija je od 6. do 8. mjesta, no ovo je bio odličan vikend u Sutivanu – rekao je nakon utrke Antonio Vidović.

Na dječjoj utrci je nastupio i maleni Arian Vidović te osvojio sjajno drugo mjesto i srebrnu medalju u kategoriji U-5, a zlatnu medalju je izgubio za manje od sekunde zaostatka. Ovo je Arianu bila tek druga utrka.