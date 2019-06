Dalmatineri Andreje Leš u popularnom reality showu: Točkice iz Svetog Đurđa vidjet će čitav svijet

Prošle smo godine posjetili najtočkastije dvorište u Virovitičko-podravskoj županiji, ali i šire. Upoznali smo Andreu Leš iz Svetog Đurđa i njezinu obitelj koju je tada činilo sedam odraslih i deset malenih dalmatinera. Njezini psi vrhunske kvalitete i impozantnog izgleda osvajaju nagrade gdje god se pojave, a njihovi potomci udomljavaju se širom svijeta.

Jedan je to od razloga zašto je američka TV kuća CBS, prošle godine prilikom snimanja jedne od epizoda popularnog reality show-a u Splitu, poželjela u svoje kadrove uvrstiti upravo dalmatinere Andreje Leš. Uz kadrove Dioklecijanove palače i ostalih splitskih bogatstava, željeli su pokazati hrvatsku autohtonu pasminu, a tko bi ju bolje prezentirao nego vrhunski primjerci iz Andrejine uzgajivačnice “Croata Dals”.

Andrea i ekipa točkastih njuški, Attila, Merlin, DiDi i 6 štenaca, dočekali su natjecatelje reality showa The Amazing Race. Kako kaže, prvotni plan je bio da u emisiji budu statisti, no plan je promijenjen i postali su gotovo glavni akteri.

– Dan prije samog snimanja upoznala sam vlasnika CBS-a, gospodina imenom Sumner Redstone, voditelja emisije Phila Keoghana i prvu prvu vlasnikovu asistenticu Lisu. Prvotna ideja bila je da ćemo biti samo statisti, ali kad je Lisa skužila da odlično baratam Engleskim jezikom promijenila je plan snimanja i dobila sam zadatak da stojim Philu uz bok i razgovaram s natjecateljima ako budu imali koje pitanje u vezi mojih pasa ili pasmine općenito – govori Andrea te hvali odnos cijele produkcije prema njoj i psima.

– Same pohvale cijeloj ekipi, brinuli su o nama kao da smo mi glavne zvijezde showa, osigurali dovoljno vode, hrane i hlada za sve nas. Klima u kombiju radila je cijeli dan za vrijeme snimanja zbog pasa. Iako sam bila u panici da neću to sve moći sama sa toliko pasa, svi prisutni, kako domaći tako i Amerikanci, na snimanju su ponudili svoju pomoć, čuvali i zabavljali bebe – ističe Andrea, dodavši kako im je ovo bilo divno i neponovljivo iskustvo. A kako je to sve izgledalo, pogledajte u videozapisu.