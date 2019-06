FOTO Ekipa Aligatora pobjednik prvog izdanja sportskih igara “Gmanje 2019.” u Pitomači

Ove godine Pitomača je bila domaćin manifestacije “Gmanje 2019.”, prvog izdanja sportskih igara koje su održane na nogometnom igralištu u Pitomači u subotu, 8. lipnja. Nakon otvaranja igara dvanaest ekipa natjecalo se u tri discipline – nogometu u kavezu, popularnoj kartaškoj igri bela i sve popularnijem beer pongu.

Najbolji u nogometu bili su Los Blancos, bela je najbolje išla Aligatorima, a najvještija u igri Beer Pong bili je ekipa Pro Ping. U napetom i zabavnom nadmetanju bilo je neizvjesno do samoga kraja no na kraju zahvaljujući bonus bodovima ekipa Aligatora odnosi pobjedu s uvjerljivih 23 boda, slijedi ih Pro Ping s 18, dok su Dečki i Š&J tim dijelili 14 bodova, no ekipa Dečki imala je više pogođenih čaša u beer pongu i tako odnijela treće mjesto.

Najboljim ekipama čestitao je i načelnik općine Pitomača Željko Grgačić koji im je uručio simbolične drvene medalje, a na tituli najboljih čestitao je Aligatorima te im uručio pobjedničku drvenu plaketu. Osim natjecateljskog dijela bio je tu i zabavni program, odnosno igre za sve, male i velike, kao i bogata gastronomska ponuda, a nakon toga sve je zabavila popularna grupa Vigor. Organizatori ove manifestacije su Općina Pitomača, Turistička zajednica općine Pitomača i Savjet mladih općine Pitomača. (www.icv.hr, žđl, mš, Foto: I. Bedeković)