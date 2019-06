MOJE VIZIJE U virovitičkom Dnevnom boravku otvorena izložba slikarice Gordane Čurik

U Dnevnom boravku Gradskog društva Crvenog križa Virovitica danas je otvorena izložba slikarice Gordane Čurik pod nazivom “Moje vizije”. To je već četvrta izložba ove slikarice u ovom prostoru, a više od 30 samostalnih imala je u posljednjih 20 godina, koliko se intenzivno bavi slikanjem. Ovoga puta izložila je 26 slika, uglavnom ulja i akrili na platnu.

-Akrili su tehnika koja me sve više okuplja možda zato jer sam nestrpljiva, a oni se brzo suše i zapravo su vrlo slični ulju na platnu. Ponekad ni sama nisam sigurna jesam li slikala uljem ili akrilom jer slikam akrile debelim namazima poput ulja – kaže Gordana.

Na njezinim slikama prevladavaju pejzaži koji ju, kaže, stalno zaokupljaju, a ima i nešto mrtve prirode, veduta arhitektura Suhopolja, budući da živi u Suhopolju, i Virovitice koja je njezin rodni grad. Izložila je i jedan akt, kao i apstrakcije koje u zadnje vrijeme radi više nego prije, a planira jednom napraviti i izložbu samo apstraktnih slika. Ovom izložbom Gordana je ostvarila još jedan uspjeh u svojoj karijeri jer, kaže, svaka izložba za nju je uspjeh, kao i prikazivanje radova, osobito kada se ljudima to sviđa.

– Veselim se svakoj slici, jako puno idem na likovne kolonije i to smatram osobitim uspjehom jer na tim kolonijama uvijek nešto novo vidim, dobijem neke nove ideje, susrećem se s renomiranim slikarima i vidim da sam negdje među boljima i to mi je veliki uspjeh – kaže Gordana koja je članica LIK-a Nikola Trick Virovitica, ali i LIK-a Paleta u Suhopolju te LIK-a Slik u Slatini.

– Posebno bi istaknula slatinski likovni klub jer je to klub koji je jako aktivan i gdje puno radimo. No, sada je i virovitički klub dobio veće prostore pa se nadam da ćemo ostvariti naš san da slikamo u klubu, što u Slatini radimo. Na taj način jedni drugima dajemo kritike, usmjeravamo jedni druge i to mi puno znači, mišljenje mojih kolega koje cijenim u slikarstvu – rekla je Gordana.

Mnogo pohvala i čestitki Gordani na ovoj izložbi i predanom radu uputile su voditeljica Dnevnog boravka Sanja Kolar, predsjednica LIK-a Nikola Trick Jaroslava Lulić, kao i zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac koja je ovu izložbu i službeno proglasila otvorenom. (www.icv.hr, žđl, Foto: Ž. Đaković Leš)