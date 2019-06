Poznate okolnosti stravične prometne nesreće u kojoj je na motoru život izgubio mladić, uhićena jedna osoba

Policija je objavila detalje koji su doveli do stravične prometne nesreće u kojoj je život izgubio mladić (27). Priopćenje prenosimo u cijelosti:

– U nedjelju, 2. lipnja, oko 17.30 sati, u Kloštru Podravskom u Ulici kralja Tomislava, 27– godišnji vozač upravljao je neregistriranim motociklom KTM 640 LC bez položenog vozačkog ispita A kategorije u smjeru Kladara. Tom prilikom došlo je do kontakta tijela vozača i motocikla u središnji bočni dio kombi vozila Mercedes njemačke registarske oznake, kojim je upravljao 28– godišnji vozač, a koji se kretao iz suprotnog smjera te iz neutvrđenih razloga prešao na suprotnu stranu kolnika. Nakon pada vozača i motocikla na kolnik, došlo je do kontakta u prednji dio osobnog automobila Golf koprivničke registarske oznake, kojim je upravljao 22– godišnji vozač krećući se iz smjera Kladara, a koji je u namjeri izbjegavanja kontakta prešao preko betonskog rubnjaka kolnika na zelenu površinu, a potom djelom vozila prešao preko tijela 27– godišnjeg vozača motocikla. U ovoj prometnoj nesreći na mjestu događaja smrtno je stradao vozač motocikla. Vozač kombi vozila i vozač osobnog automobila nisu bili pod utjecajem alkohola te im je vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu uhićen je 28– godišnji vozač. Promet je bio zatvoren do 21.50 i odvijao se obilaznim prometnicama – stoji u priopćenju PU koprivničko-križevačke.

