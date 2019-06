SLUČAJ S. PALM (1) Povjerenstvo provelo nadzor: Mrtvozorkinja Ivana Kepka odradila je posao bez propusta i po pravilima struke

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Virovitičko-podravske županije zaključilo je kako u mrtvozorstvu nad tijelom Siniše Palma nije bilo propusta, odnosno da je mrtvozornica Ivana Kepka svoju dužnost obavila sukladno pravilima struke i postupku predviđenom i uobičajenom za postupanje.

Stoji to u priopćenju Povjerenstva koje čine članovi Marija Abalić, dr.med.spec. kliničke citologije, Zoran Popović, med. tehničar, kao predstavnik imenovanih mrtvozornika, Maja Đurica Truhlaž, bacc.med.tech., kao predstavnica Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije i Melita Sirovica, dipl.oec, kao predstavnica Virovitičko-podravske županije, a koje se na vlastitu inicijativu sastalo na izvanrednoj sjednici u utorak. Priopćenje je medijima stiglo u četvrtak, uz odgovore na pitanja koja smo im postavili o cijelom slučaju.

Dr. Marija Abalić, specijalist kliničke citologije, voditeljica Odjela za patologiju i citologiju virovitičke Opće bolnice predsjednica je navedenog Povjerenstva i dugogodišnji mrtvozornik na području grada Virovitice i općine Lukač.

Ističe kako u postupanju mrtvozornice I. Kepke u Virovitici nije bilo propusta te da su cijeli slučaj razmotrili do najmanjeg detalja. Ivana Kepka mrtvozornica je već četiri godine, a u virovitičkoj Općoj bolnici radi u Službi kirurških djelatnosti.

Ona je jedna od pet mrtvozornika koji pokrivaju općinu Suhopolje, grad Viroviticu i općinu Pitomača, vidi se na službenom popisu mrtvozornika za područje Virovitičko-podravske županije. Na županijskom području trenutno je 27 mrtvozornika, od čega 13 doktora medicine.

Na terenu općine Špišić Bukovica I. Kepka u ponedjeljak je bila zamjena kolegama.

Ako se uzme u obzir da jednu općinu ponekad pokriva samo dvoje ili troje ljudi, događa se da jedan mrtvozornik izađe na teren drugoga. Riječ je o liječnicima i medicinskim sestrama koji rade u svojim smjenama i dežurstvima, a pojedini mrtvozornici pokrivaju i po dvije općine odjednom te na teren izlazi prva slobodna osoba koja je na službenom popisu.

ISKUSNA MRTVOZORNICA

– Iskustvo Ivane Kepke je neupitno, a mrtvozorstvo koje je odradila u ponedjeljak odrađeno je po pravilima struke i bez propusta te je nečuveno što se u medijima postavlja pitanje njezine stručnosti, s obzirom na to da je u svojoj službi zaista imala različitih slučajeva i da ima višegodišnje iskustvo – ističe M. Abalić koja kaže kako je Povjerenstvo samoinicijativno održalo sjednicu u utorak, kako bi utvrdili baš sve činjenice i okolnosti obavljenog mrtvozorstva u slučaju tragično preminulog Siniše Palma te kako bi obavilo nadzor nad poslom I. Kepke.

– Mrtvozorenje je izvršeno na poziv policije i Županijskog centra 112. Izvršila ga je osoba koja je svoju dužnost obavila sukladno pravilima struke i postupku predviđenom i uobičajenom za postupanje u ovakvim slučajevima – ističe M. Abalić u priopćenju.

NEMA SUMNJE NA NASILJE

Na jedno od najvažnijih pitanja koje se ovih dana postavlja u medijima – zašto nije bilo obdukcije tijela, M. Abalić u priopćenju odgovara:

„Temeljem činjenice da okolnosti utvrđene neposrednim očevidom na licu mjesta nisu upućivale na zaključak da postoji osnovana sumnja da je smrt nastupila kao posljedica nasilnog čina ili bilo kojeg drugog protupravnog djelovanja, a u konzultaciji s nadležnim županijskim državnim odvjetnikom iz Bjelovara, nije određeno obavljanje obdukcije“.

Drugačije rečeno, i mrtvozornica s iskustvom, i policija, a zatim i županijski državni odvjetnik, koji su uzeli u obzir da nije bilo tragova koji bi upućivali na ubojstvo, fizički obračun ili neki drugi nasilni čin, odnosno da je riječ o samoubojstvu, odlučili su da obdukcija nije potrebna.

Pravilnik dopušta da obitelj može i unatoč toj odluci sama zatražiti obdukciju tijela i to u roku od 48 sati. No, u slučaju S. Palma, obitelj nije zatražila obdukciju te je on pokopan u utorak. Bio je to četvrti dan od njegova samoubojstva, drugi dan otkako je pronađeno njegovo beživotno tijelo.

Zbog manjka liječnika, službu mrtvozornika obavljaju i medicinske sestre i tehničari. Služba se ne dobiva preko noći – medicinski djelatnici prolaze edukaciju, a potom stječu i stvarno iskustvo na terenu u pratnji iskusnijih kolega.

– Osoba mora proći edukaciju, koju organizira Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s nadležnim ministarstvom, Zavodom za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, gdje se upoznaju sa službom mrtvozorenja, pravilnicima, zakonima, prirodnom i nasilnom smrću te određivanjem vremena smrti. No, ono što je najvažnije je iskustvo koje se stekne na terenu. Ova je služba inače jako teška i nezahvalna, unatoč tome što je obavljaju medicinski profesionalci. Svaki slučaj i svaki teren su drugačiji, mrtvozorstvo se provodi u različitim uvjetima, od smrti kod kuće gdje su članovi obitelji do posljednjeg trenutka uz pokojnika, teških nesreća pa sve do pronalazaka tijela na otvorenom području, često s izraženim postmortalnim (poslijesmrtnim) promjenama, što tu službu, ponavljam, čini zaista teškom – istaknula je M. Abalić u priopćenju.

U STRAHU OD LAŽNIH NAPADA

Kao novinari doznajemo i da je medijska hajka oko pitanja stručnosti mrtvozornika na terenu ovih dana cijeloj službi prouzročila brojne poteškoće. Mrtvozornici s višegodišnjim iskustvom na teren sada izlaze sa zadrškom, u strahu kako će se i njihov posao staviti pod povećalo javnosti i neopravdano proglasiti nestručnim, unatoč godinama iskustva i mučnim situacijama koje su prošli i svoj proceduri koju poštuju „u slovo“. Ističu, posao je sam po sebi dovoljno težak i bez lažnih sumnji kojima su ovih dana posebno izloženi.

