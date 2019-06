SLUČAJ S. PALM I. Kirin: Trebala bi se napraviti obdukcija tijela da se otklone baš sve sumnje, gradska Uprava snosit će troškove

-Nestalo je više od 17 milijuna kuna iz gradskog proračuna – potvrdio je to virovitički gradonačelnik Ivica Kirin na današnjoj (utorak) sjednici Gradskog vijeća, u kojoj je cijeli aktualni sat bio posvećen slučaju Siniše Palma, odnosno pronevjeri novca iz gradskog proračuna.

U uvodnom govoru vijećnicima, medijima i svima koji su izravan prijenos pratili putem radija ili interneta, I. Kirin naglasio je kako osjeća žalost i bol zbog cijelog slučaja u kojem je virovitički pročelnik tragično preminuo te da obitelji Siniše Palma izražava iskrenu sućut.

– Mogu vam reći da sam još u šoku, tuzi i nevjerici, i to iz dva razloga. Prvo, jer je riječ o smrti mog dojučerašnjeg suradnika. On mi je bio kao član obitelji. Drugi razlog je motiv njegove smrti, za koje nitko nije znao ili je znao. Upravo iz tog kruga ljudi, koji je znao privatne stvari, dolaze sugestije da sam ja kriv za smrt Siniše Palma.

Siniša je mogao ostati živ da nije izostala važna karika povjerenja. Nitko nije upozorio da Palm ima problem i to one vrste za koju je njegova okolina morala znati – rekao je Kirin te napomenuo da bi mu prvi pomogao da je znao za njegove probleme, odnosno “da bi ga spasili”. Priznao je tako da je Palm imao problema s kockom. Rekao je “da su sve znali njegovi prijatelji i u kladionici te da bi ga prvi prijavio da je ranije saznao da ima problem”.

Sućut obitelji su izrazili i svi klubovi vijećnika, a zatim su krenula pitanja.

SUBJEKTIVNO ODGOVORAN

Dražen Kurečić iz redova oporbenog SDP-a pitao ga je je li u pronevjeri S. Palm sudjelovao sam ili je bila riječ o više osoba, koliko je točno novca pronevjereno iz proračuna i u kojem vremenskom razdoblju. Pitao ga je i smatra li se osobno odgovornim za cijelu situaciju te u ime koalicije SDP-HSS-nezavisne vijećnice zatražio njegovu ostavku.

Kirin ostavku nije podnio jer se, objasnio je, osjeća tek “subjektivno odgovornim”. Ne možete vi od mene tražiti ostavku – poručio je Kurečiću.

-Sačekajte da se istraga završi. Vi nemate pravo tražiti ostavku od mene jer niste za mene glasali. Ja ovo shvaćam kao politički stav i to prihvaćam. No Virovitica nije grad slučaj. Ja imam subjektivnu odgovornost. Ja sam ga birao, svi su o njemu znali sve najbolje. Izabran je na javnom natječaju. Nitko nije rekao da je postojala ta druga strana. No što se tiče objektivne krivnje – nje nema. Ja sam Siniši Palmu bio nalogodavac, no nisam mu naložio ništa protuzakonito.

Štoviše, uspostavio sam cijeli niz mjera da se spriječi bilo kakva korupcija i odmah sam, nakon što sam dobio poziv iz banke o sumnjivim transferima, ujutro otišao u banku i policiju te podnio kaznenu prijavu – objasnio je virovitički gradonačelnik koji je slikovito objasnio da je Palm bio “čuvar gradskog proračuna” u kojeg se nije imalo razloga sumnjati te da “nitko nije mogao znati da će čovjek kojemu su svi dali povjerenje iskoristiti sustav”.

Konkretno, novac iz gradskog proračuna prebacivati na račun “jedne sportske udruge” i pritom “umjesto izvornih bankovnih izvješća službama podmetati kopije izvoda, zbog čega ga godinama nije otkrila ni vanjska ni unutarnja revizija.”

Informativni centar Virovitica prvi je otkrio tu priču i objavio je u subotu. No danas je po prvi put potvrđen i konkretan iznos, šteta koja je nastala u posljednjih nekoliko godina.

– Radi se o više od 17 milijuna kuna. Sad ću vam reći, novac ćemo u suradnji s poslovnim bankama vratiti, no ono što ne možemo vratiti je život mladog čovjeka. Proračunski korisnici nemaju razloga za zabrinutost – plaće će biti redovne, kao i sva davanja, možda ćemo samo malo usporiti s nekim projektima – rekao je Kirin koji je zbog svega najavio veću kontrolu svih svojih zaposlenika i službi te poručio kako više s nikim “neće raditi u rukavicama”.

Na upit Siniše Prpića iz redova HSPD-a, koji je u ime koalicije HSPD-MOST na vijeću također tražio njegovu ostavku i raspuštanje svih vijećnika, zašto nije obavljena obdukcija tijela Siniše Palma i tako se otklonile sve sumnje vezane uz njegovu smrt, Kirin je odgovorio:

– Kao gradonačelnik, mislim da bi bilo dobro da se obavi obdukcija, kako bi se skinula svaka sumnja vezana uz cijeli slučaj – istaknuo je. Novinarima je kasnije odgovorio kako će gradska Uprava, budući da je Palm bio njen zaposlenik, snositi sve troškove naknadne obdukcije, ako ju, sada, nakon svega, zatraži sama obitelj.

Oporba nije bila zadovoljna odgovorima pa su nakon aktualnog sata svi oporbeni vijećnici napustili sjednicu.

ISPRIČAO SVOJU STRANU PRIČE

Gotovo dvadeset dana nakon što je počeo “slučaj Siniša Palm”, gradonačelnik Ivica Kirin stao je, nakon aktualnog sata, po prvi put pred kamere. Novinarima je ispričao svoju verziju cijele priče, pozivajući se na zakonsku zaštitu detalja, “zbog istrage koja je u tijeku”.

-Palma sam posljednji put vidio u četvrtak, kratko, u prolazu. Poslijepodne me nazvala poslovna banka koja me upozorila na sumnjive transakcije vezane uz jednu sportsku udrugu i do tog dana ja nisam znao da mi imamo problem. Zovem neke ljude, otkrivam tko je osoba odgovorna za transakcije i tko je ovlaštenik za udrugu. Odmah sazivam sastanak u banci. Ujutro odlazim u banku, što možete provjeriti na nadzornim kamerama, dajem vam kao medijima dopuštenje da koristite moje podatke kako biste sve to provjerili – poručio je Kirin koji je u više navrata na aktualnom satu istaknuo kako su pojedini mediji već u startu izvještavanja o cijelom slučaju “zamijenili teze”.

– Nismo ga ni pokopali, a krenule su najgore priče – rekao je Kirin te dodao kako je informacija da se derao na Palma na dan kad je nestao samo jedna od zlonamjerno plasiranih informacija u javnosti koja je pokrenula brojne spekulacije.

Napomenuo je kako mediji mogu dobiti i fotografije videonadzora, ako im je potrebno u istrazi. Pozvao ih je da kontaktiraju sve koji mogu pomoći u otkrivanju činjenica, a u više navrata je i na sjednici vijeća pozvao sve građane koji imaju više informacija o slučaju da se jave u policiju i pomognu u istrazi.

– Novinare bih zamolio da se pridržavaju načela novinarstva, a to je istina. Kao katolik žalim što je Palm napravio suicid. Brojni izvještaji o mojoj prijavi protiv Palma predstavljaju dno dna, sramota za struku. Iskoristili ste moju ljudsku bol. Zašto je u javnosti došlo do zamjene teza? Vrijeme će pokazati svoje, a lokalnim medijima koji su unosili nered poručujem: ‘uzalud vam trud svirači’. Kad sve završi, kad istina izađe na vidjelo, hoćete li se onda ispričati javnosti zbog svega? Sumnjam – poručio je Kirin koji kaže kako će o svemu, kad slučaj bude zaključen, obavijestiti i HND.

Govoreći o petku, Kirin je rekao kako je prvo otišao u poslovnu banku, a zatim odmah i na policiju, gdje je podnio kaznenu prijavu.

-U međuvremenu, Palm je došao na radno mjesto. U 9:45 napušta radno mjesto, kad je shvatio da su mu blokirani računi. Ja sam na policiji bio negdje do 11:45. Onda sam se vratio u grad i rekao sam da mu se napiše rješenje o suspenziji i udaljenju s radnog mjesta. Nisam ga ni vidio u petak – rekao je Kirin dodavši da je Palm otišao ranije s posla te prozvao novinare zašto nisu provjerili činjenice, nego su se koristili insinuacijama.

-Moja supruga nema veze sa financijama i ne znam što ga je trebala kontrolirati. Da ga je bar kontrolirala, ona ili netko drugi, bar bi znali za taj problem. – poručio je Kirin. Vidjet ćete i sami o kojem se to problemu radi, no moram vam reći, nema tog problema koji može opravdati gubitak života jedne osobe – rekao je Kirin.

Kratko je novinarima odgovorio da je dokaze u slučaju Palm otkrio u službenom računalu, ali ništa više nije želio odgovarati, pozivajući se na zakonsku obvezu poštivanja istrage.

– Sačekajte dok se istraga završi, tada se obratite službenim institucijama i dobit ćete sve odgovore – istaknuo je. Na upit je li do danas bio kod obitelji, budući da je Palm deset godina radio u gradskoj Upravi, Kirin je odgovorio kako je “bol još svježa, a gubitak velik te da će kod obitelji doći i s njima razgovarati kad se emocije slegnu”. (www.icv.hr, mlo, foto: M. Lukačić)