Hotel Kurija Janković nastavlja predstavljati lokalne proizvođače i povezivati turističku priču na više razina

U Hotelu Kurija Janković danas (četvrtak) su nastavili s nizom predstavljanja domaćih proizvoda. Jedan od njih je i pivo iz pakračke pivovare Slavonica, čiji je “kreator” Marko Barčan, inače diplomirani inženjer elektrotehnike. U Kuriju Janković “doveo” je Grofa i Groficu. Istina, u ovoj priči to su bili Marko i njegova supruga, u kostimiranom predstavljanju pivovare Slavonica iz Pakraca koji su, “tu kod nas” predstavili domaći, hrvatski proizvod, piva Grof i Grofica.

-Ovdje u Kuriji Janković već tradicionalno nastavljamo predstavljati lokalne proizvođače. Ovoga puta predstavljeno je pivo Grof i Grofica, pakračke pivovare Slavonica, koje imamo u ponudi u svom caffe baru. Riječ je o vrlo zanimljivoj priči u kojoj smo povezali Kuriju Janković, koju su osnovali i u kojoj su boravili Jankovići, s pivovarom Slavonica, a upravo to pivo predstavlja njih same – kratko je prokomentirala Sanja Sudar, voditeljica Hotela Kurija Janković.

Hotel Kurija Janković je heritage hotel – hotel baština s četiri zvjezdice, jedini takav hotel u Slavoniji, koji se nalazi u Kapela Dvoru, na pola puta između Virovitice i mađarske granice. Hotel raspolaže s 18 soba, konferencijskom dvoranom kapaciteta 40 osoba. Tu je i soba za sastanke kapaciteta 12 osoba, suvenirnica, restoran u kojemu se poslužuje tradicionalni slavonsko-podravski doručak i caffe bar u kojem se nalaze proizvodi lokalnih proizvođača. Gostima su na raspolaganju brdski i električni bicikli kojima se mogu uputiti u istraživanje ovog spoja Podravine i Slavonije, kao i obližnje rijeke Drave.

-Ono što nam je vrlo bitno je to da turističku priču povezujemo na više razina, a ne da gledamo samo svoja posla. Povezivanje lokalnog proizvođača koji se uistinu trudi, bori i ima izvrstan proizvod te nas kao pružatelja smještaja zaokružuje jednu cjelinu i potvrđuje iznimno dobru suradnju – nastavila je Sudar te istaknula kako gosti često prepoznaju domaće proizvode:

-Najčešće pitaju i sami da li imamo nešto domaće, što samo po sebi govori koliko je velika potražnja za domaćim proizvodima, kako u sferi hrane, tako i u sferi pića. Od domaćih proizvoda imamo zaista veliki asortiman. Za doručak, tu su razno razni namazi od buče i sjemenki suncokreta, kulen, slavonske kobasice, kruh s masti, ali sve izvorno domaće, kako su nekad radile i naše bake. U caffe baru tu su prirodni sokovi, organski čajevi, vina s našeg područja, craft piva pitomačke, pa evo sada i pakračke pivovare, zaista jedna različita lepeza proizvoda – rekla je Sudar.

Hotel Kurija Janković u 2018. godini imao je rekordnih 4.000 noćenja, a pozitivne brojke nastavljaju se i ove godine, i sve teže se pronalazi slobodna soba.

-Prošla godina je bila rekordna, zaista nas je pozitivno iznenadila, a ove godine, gledajući prvih šest mjeseci u odnosu na prošlu godinu imamo porast od 15 posto što je dokaz da rastemo i dalje, zbog čega smo izuzetno sretni – ponosno je naglasila voditeljica Hotela Kurija Janković.

Kurija Janković uskoro će dobiti i nove sadržaje. U sklopu EU projekta EV 13 GAP “Filling the gap – completion of the cross-border section od EuroVelo 13 between Dravatamasi and Virovitica”, vrijednog 1.982.494 eura, koji je nastavak projekta “Drava4Enjoy” kojim je započeta izgradnja biciklističke infrastrukture u Virovitičko-podravskoj županiji te stvaranje imidža cikloturističke destinacije, kod Hotela Kurija Janković uskoro će “niknuti” vinski bar, wellness i Sportsko rekreacijski centar, jedini takve vrste u ovom dijelu Hrvatske.

-Jako nas veseli projekt koji je već skoro pri završetku. Uz već spomenuti vinski bar, wellness i Sportsko rekreacijski centar, dobit ćemo i dodatno parkiralište, uređenje okoliša, nove sportske sadržaje i time ćemo zapravo dobiti jednu zaokruženu priču u kojoj ćemo goste moći primiti i izvan zidova same Kurije te ih potaknuti da istraže i našu lijepu prirodu, odnosno okrenuti ih prema našoj slavonskoj ravnici iza Hotela, gdje će moći uživati u novim sadržajima – dodala je S. Sudar.

U Hotelu Kurija Janković posebno su se založili za razvoj cikloturizma, pa će u skoroj budućnosti postati točka gdje će biciklisti moći dobiti sve što im je potrebno, a između ostaloga imat će mjesto za skladištiti bicikl, oprati ga, osušiti odjeću i zapravo na taj način dobit će jedan poseban doživljaj u ovom kraju.

-Za kraj bih naglasila, a mnogi koji nas prate na društvenim mrežama to već i znaju, da zaista pratimo svakog našeg malog proizvođača i smatramo da tek zajedno svi, nastupajući na ovoj našoj maloj turističkoj sceni možemo napraviti nešto puno veće. Danas je to bilo predstavljanje piva, sutra će biti nešto drugo, ali nastavljamo i dalje stvarati ovakve pozitivne priče – zaključila je Sudar.

