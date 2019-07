VRHUNSKA SEZONA U DRESU PAPUKA Marin Čavić: Momčad je ključ uspjeha i u nju vjerujem i u trećoj ligi

Uprava orahovačkog Papuka prošlog ljeta nije mogla povući bolji potez od vraćanja Marina Čavića u svoje redove iz redova drugoligaša Hrvatskog Dragovoljca. Marin je i u svojoj prvoj epizodi bio jedan od najboljih igrača Papuka i kada se vraćao svi su znali da dolazi najveće pojačanje. To je i više nego potvrdio u netom završenoj sezoni.

Čavić je za orahovačku momčad u četvrtoj ligi postigao ukupno 21 pogodak te u Županijskom kupu dodao još šest i definitivno je bio nerješiva zagonetka za protivničke obrane. Svojom je brzinom bio neuhvatljiv i često se igra Papuka temeljila upravo na dugim loptama prema Čaviću koji je “kao brzi vlak” prolazio pokraj obrambenih igrača. Sve je najčešće završavalo pogotkom. Uz to, Marin majstorski proigrava svoje suigrače, stvarajući im prigode za zgoditak. Upisao je preko 15 asistencija u sezoni, drugim riječima, kad Čavić “probije”, to je više od pola gola. Kako je on vidio sezonu u kojoj je briljirao?

TRUD SE ISPLATIO

-Rekao bih da je sezona bila odlična. Završili smo na drugom mjestu. Ponosan sam na svoju titulu prvog strijelca i najbolje ocijenjenog igrača s prostora naše županije u ligi. Najviše sam ponosan na ekipu. Odigrali su jako dobru sezonu i zbog njih je i moja igra bila na visokoj razini – priča Čavić koji ocjenjuje kako je sezona u kojoj je bilo puno ozljeda zapravo bila jedna od onih u kojoj im je nedostajalo samo malo sreće.

– Ostali smo bez naslova, no i drugo je mjesto veliki uspjeh. Mlada smo ekipa, puna potencijala. Kada se sve zbroji i kada je glava hladna, ne mogu prežaliti to prvenstvo jer smo bili jako blizu i sigurno smo mi, kao i Tehničar, zaslužili biti na vrhu – rekao je Čavić koji smatra kako je ipak riječ o ponosu svih – Kluba, igrača, navijača, grada…

Za Županijski nogometni kup kaže kako je bio iznimno zahtjevno natjecanje, u kojem se trud u potpunosti isplatio.

– Zasluženo smo ga osvojili i pokazali da smo najbolja ekipa u županiji, jer dati Slatini u polufinalu osam, a Suhopolju u finalu pet pogodaka nije lako. Riječ je o dvije dobre momčadi prepune kvalitetnih pojedinaca. Time i naša igra, pristup i krajnji rezultat dobivaju na važnosti i jačini. Doista svim dečkima i treneru kapa dolje. Bila je to priča za pamćenje, igrali smo vrhunski, disali jedan za drugog, ginuli na terenu i to se vratilo. Neopisiv je bio osjećaj kada smo nakon 14 godina podigli taj pobjednički pokal i svi zajedno s pjesmom prošli Orahovicom. Takvi se trenuci pamte čitav život – kaže Marin.

VELIKA OČEKIVANJA

Zadnja je stranica sezone 2018./2019. napisana, knjiga je zatvorena, a vrlo brzo kreće novi serijal. Sljedeća sezona je pred vratima i potpuno druga priča. Marin ostaje u Papuku, što je najveće pojačanje orahovačkog trećeligaša za novu sezonu.

-Za sad je Papuk moja budućnost. Ali nikad se ne zna hoće li tako i ostati. Puno očekujem od nove sezone. Kada bismo zadržali sve sadašnje igrače i doveli još par kvalitetnih pojačanja, porasle bi nam ambicije. Vidim ekipu na samom vrhu jer nam kvalitete ne manjka – ocjenjuje Čavić.

Zahvalio je svima koji su u ove važne rezultate utkali i svoju potporu i trud.

– Zahvaljujem svima u Klubu, a posebno navijačima koji su nas stalno bodrili i bili nam naš 12. igrač. Oni su u istoj mjeri kao i mi zaslužni za ove uspjehe koje smo postigli. Nadam se i vjerujem da će biti uz nas i u novoj sezoni – zaključio je ovaj, u životu skroman i samozatajan momak, prava suprotnost uspješnom i borbenom nogometašu na terenu.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić i M. Rođak)