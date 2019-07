Završio ljetni upisni rok u srednje škole: Provjerili smo koje su škole i smjerovi ove godine bili najpopularniji, a za koje je još ostalo mjesta

„Koju srednju školu upisati“ je najvažnije pitanje osmaša ovih dana. Odluka je to kojom svaki učenik na kraju svog osmogodišnjeg obrazovanja, odlučuje o tijeku svoga obrazovanja. Jučer (petak) je službeno završio ovogodišnji ljetni rok upisa u srednje škole. I dok se u pojedinima školama tražilo mjesto više, nekoliko srednjoškolskih programa nisu bili odabir niti jednoga učenika. Riječ je uglavnom o pomoćnim strukovnim zanimanjima.

U srijedu, 10. srpnja, istekao je rok za prijavu srednjoškolskih programa u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole. Istoga dana, točno u podne, zaključane su liste prioriteta osmaša. Prema podacima kojima raspolažemo Gimnazija Petra Preradovića u Virovitici, zadovoljna je popunjenošću upisnih mjesta na ljetnome roku. Kako ističu iz Gimnazije, za jesenski upisni rok ostalo je još jedno mjesto u prirodoslovno matematičkom smjeru. Ponajbolji osmaši svoja mjesta su osigurali i u Katoličkoj klasičnoj gimnaziji u kojoj se tražilo i mjesto više te je tako Gimnazija popunjena u ljetnom roku, ističu iz KKG.

Ništa drugačija slika nije ni u Strukovnoj školi Virovitica. Smjerovi Ekonomist, Komercijalist, Turističko-hotelijerski komercijalist i Konobar, popunjeni su do zadnjega mjesta dok je za smjer Kuhar ostalo jedno mjesto, a za smjer Slastičar dva. Strukovna škola osmašima je omogućila odabir smjera Prodavač, no kao ni prošlih godina, ni ove nije bilo interesa za taj smjer pa u to razredno odjeljenje nitko nije upisan.

Slična situacija je u cijeloj Županiji pa tako za ovaj smjer nema učenika ni u srednjim školama u Pitomači i Orahovici. Razlog valja potražiti u tome što zanimanje prodavač dokida smisao školovanja. Naime, kao prodavač može raditi bilo tko jer struka ne štiti obrazovane prodavače već se na radno mjesto primaju osobe različitih struka.

– Izuzmemo li smjer Prodavač, zadovoljna sam popunjenošću upisnih mjesta za određena zanimanja. Slobodna mjesta zasigurno će se popuniti na jesenskom roku – zaključuje ravnateljica Strukovne škole, Pavica Biondić-Ivanković.

Jesen i početak školske godine jedva čeka Ana H. koja je u Strukovnu školu došla upisati smjer Slastičara. Velika joj je to želja, kaže, pa se nada da će u ostvarenju sna i uspjeti.

– Veselim se početku škole, novim prijateljima i poznanstvima, a osobito receptima koje ćemo isprobati – rekla nam je Ana. Anina velika podrška je i njena majka koja ju je pratila na upis.

– Ponosna sam na Anu jer je osnovnu školu prošla sa vrlo dobrim te je mogla upisati slastičarstvo koje je željela.

Interesom učenika za smjerove u njihovoj školi, zadovoljna je i Tehnička škola koja je u ljetnom roku popunjena do posljednjeg mjesta te, kako ističu iz Tehničke škole, jesenskoga roka neće biti.

Veliko iznenađenje ove godine je u Industrijsko-obrtničkoj školi. Za razliku od prijašnjih godina, ove godine je smjerove ove škole odabralo čak 96 učenika od slobodnih 120 mjesta.

-Izrazito smo zadovoljni popunjenošću upisnih mjesta ove godine, osobito deficitarnih zanimanja što je uvelike bitno. Nadamo se da ćemo u jesenskome upisnome roku biti popunjeni do kraja. Prošle smo godine na samom početku nastave, kada smo završili i ljetni i jesenski upisni rok, učenika imali točno 80, no ove godine nas, uz već upisanih 96 očekuje još i jesenski upisni rok – zadovoljno su istaknuli iz Industrijsko obrtničke škole.

Za jesenski upisni rok ostalo je još dva u smjeru Frizer (u trajanju od 4 godine) te u smjeru Frizer JMO (u trajanju od 3 godine) šest mjesta. Jedno je upisno mjesto slobodno u smjeru Elektromehaničar i jedno u smjeru Stolar. Pet je mjesta slobodno u smjeru Cvjećar, a četiri ih je u smjeru Strojobravar, deficitarnom zanimanju koje je manje zastupljeno. Za to specifično zanimanje, interes su pokazala dvojica učenika te Industrijsko obrtnička škola poziva sve osmaše koji žele učiti za to zanimanje da im se obrate s povjerenjem.

Zadovoljan upisima je i ravnatelj Glazbene škole „Jan Vlašimsky“ koji kaže kako je devetero učenika upisano u pripremne razrede te u srednju školu jednako tako devet učenika. (www.icv.hr, lmh)