DIJETE SLATINSKOG KLUBA Matija Bubaš: U svijet nogometa uveo me otac, a u novu sezonu idemo s velikim ambicijama

Nogometni klub Slatina proteklu sezonu odradio je na vrlo visokom nivou osvojivši treće mjesto u 4. nogometnoj ligi Bjelovar – Koprivnica – Virovitica, odmah iza orahovačkog Papuka.

Fantastičan je to uspjeh za slatinski klub, a jedan podatak zvuči doista nevjerojatno – u cijeloj sezoni nogometaši Slatine na svom stadionu Antuna Tone Butorca nisu upisali niti jedan poraz. Doma su pokazali zube i orahovačkom Papuku, ali i prošlosezonskom prvaku Tehničaru iz Cvetkovca. Svima je jasno da je Damir Pemper stvorio moćan stroj u samo jednoj sezoni, a početak priprema za iduću sezonu označio je veliki “boom” u slatinskoj svlačionici. Glasine oko dolaska nekoliko suhopoljskih pojačanja pokazale su se istinitima,ali najveće pojačanje zapravo je ostanak Matije Bubaša, glavnog kreatora slatinske igre.

POPUT RIMSKOG PRINCA FRANCESCA TOTTIJA, VJEČNOG KAPETANA ROME

Matija Bubaš, 24-godišnji nogometaš, živi i radi u Slatini, a kako i sam kaže, ljubav prema lopti rađala se od malih nogu.

– Za sve je zaslužan moj otac. Počeo sam igrati u Nogometnom klubu Slatina sa šest godina. On me odveo na prvi trening, a čak i danas me zna odvesti na utakmicu kada zbog poslovnih obaveza nisam u mogućnosti putovati s ostatkom ekipe – kaže nam Matija Bubaš.

Svoju dosadašnju karijeru, osim što je nastupao davno u kadetima Suhopolja te proveo jednu polusezonu u zdenačkoj Slogi, proveo je u Slatini i to nas podsjeća pomalo na karijeru talijanskog fantazista Francesca Tottija, umirovljenog kapetana Rome, koji je svoju cijelu karijeru proveo u rimskom klubu i othrvao se ponudama puno jačih klubova, među kojima je bio i Real Madrid. Vjernost Slatini Bubaš je potvrdio i za iduću sezonu s novim, pojačanim apetitima i velikim ambicijama.

– Prošla sezona bila je savršena, postali smo prava ekipa, disali smo jedni za druge i to se odrazilo na konačnom rezultatu. Da smo iskoristili sve šanse koje smo imali, zasigurno bismo se borili za prvo mjesto, ali i ovaj rezultat na kraju sezone je čudesan jer cijelu sezonu ne izgubiti niti jednu domaću utakmicu… Tako nešto se već dugo nije dogodilo u Slatini – ponosno ističe M. Bubaš.

ODLIČAN I KOMPLETAN IGRAČ

Suhopoljski trener Damir Pemper stvorio je jaku momčad, a od prvog treninga, kada je stigao u Klub, pokazao se kao pun pogodak i sjajno odrađen posao uprave Kluba. U novu sezonu Slatina ulazi još jača i s velikim ambicijama, a mnogi navijači potajno se nadaju i naslovu prvaka iako to u takvoj ligi nije nimalo jednostavno ostvariti, puno je segmenata koji se moraju poklopiti.

Damir Pemper u nekoliko navrata potvrdio nam je da se radi o odličnom, kompletnom igraču. Bubaš zaista ima lakoću igranja, tehnički je potkovan, proigrava svoje suigrače, upisuje brojne asistencije, a nerijetko i sam zabija. U nekoliko je utakmica, kada se igra nije razvijala prema planu, sam vukao slatinsku momčad i rješavao pitanje pobjednika, upisao i nekoliko hat-trickova, a to previše i ne čudi kada znamo da mu je od malih nogu uzor bio Ronaldo, ali onaj brazilski.

– Da, volio sam gledati Ronalda, način na koji igra, lakoću s kojom postiže pogotke, a pogotovo dribling koji je mnogim stoperima pomjerio mnogo kralježaka – kroz smijeh je dodao Bubaš.

S obzirom na to da ovaj slatinski nogometaš nije odradio cijelu proteklu sezonu na stadionu Antuna Tone Butorca, statistika pokazuje koliko je dobar zapravo bio. Na listi najboljih igrača u 4. nogometnoj ligi Bjelovar – Koprivnica – Virovitica s područja Virovitičko-podravske županije završio je na visokom četvrtom mjestu, iza Marina Čavića, Roka Horačeka i Nikole Plavšića. Svakako treba naglasiti i velike prošlosezonske uspjehe i dobre nastupe u dresu Malonogometnog kluba Slatina. Kakva će biti nova sezona za Slatinu i Bubaša, koji ovog mjeseca slavi 25. rođendan, ostaje nam za vidjeti.

