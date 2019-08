NAJAVLJENE POJAČANE KONTROLE BRZINE Za prebrzu vožnju kazne i do 20 tisuća kuna, 60 dana zatvora i oduzimanje vozačke

Tijekom idućeg tjedna, od 12. do 18. kolovoza na području zemalja Europske unije, pa tako i Hrvatske, policija će provoditi pojačane akcije usmjerene na suzbijanje prekršaja nepropisne brzine. Početkom mjeseca na snagu je stupio izmijenjen Zakon o sigurnosti prometa na cestama koji donosi povećanje novčanih kazni za brojne prekršaje, pa tako i za nepropisnu brzinu. Novost je i obavezno izricanje zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilima te izricanje većeg broja prekršajnih negativnih bodova za određene prekršaje.

Ako u naselju vozite brzinom većom od 50 km/h od ograničene bit ćete kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 10 do 20 tisuća kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana. Jednako tako, dobit ćete zabranu upravljanja vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci ako ste prekršaj počinili drugi put, a ako ste ga počinili treći (a jednako tako i svaki sljedeći put) bez vozačke ćete ostati na najmanje 12 mjeseci. Uz to sve dobit ćete i šest negativnih prekršajnih bodova.

Za brzinu u naselju veću od 30 do 50 km/h kazna je od 3 do 7 tisuća kuna te oduzimanje vozačke dozvole na najmanje tri mjeseca ako je prekršaj počinjen drugi put ili najmanje šest mjeseci ako je prekršaj počinjen treći, odnosno svaki sljedeći put. Jednako tako u evidenciju se upisuju tri negativna boda.

Kazna za vožnju u naselju od 20 do 30 km/h iznad ograničenja je tisuću kuna i dva negativna boda, dok je za vožnju od 10 do 20 km/h iznad ograničenja kazna 500 kuna, a do 10 km/h 300 kuna.

Za nepropisnu brzinu izvan naselja veću od 50 km/h kazna je 5 do 15 tisuća kuna te zabrana upravljanja vozilom najmanje tri mjeseca ako je prekršaj počinjen drugi put te najmanje šest mjeseci ako je prekršaj počinjen treći, odnosno svaki sljedeći put. A u evidenciju se upisuju i tri negativna boda.

Za brzinu izvan naselja veću od 30 do 50 km/h kazna je 2 tisuće kuna, dok za brzinu veću od 10 do 30 km/h 500 kuna.

Ako vas ove kazne ne navedu da smanjite pritisak na papučicu gasa, policija ponovno podsjeća i na povećana stradavanja u prometu, zbog kojih i jesu povećane kazne.

– Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa, oprez u prometu s ciljem da smanjimo stradavanja u cestovnom prometu i posljedice koje kako znamo znaju biti tragične – poručuju iz policije. (www.icv.hr)