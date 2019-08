PREVARANTI I DALJE HARAJU Suhopoljčanki “uvalili” posuđe za 400 eura, a potom ukrali još 400

Ovih dana, našim područjem haraju prevaranti. Prošlog su nas mjeseca na njih upozorili građani. Prema njihovim riječima riječ je o više osoba koje građanima dolaze na kućna vrata, ulaze u dvorišta ili ih zaustavljaju na ulici nudeći im visokokvalitetno posuđe. Sama prodaja nije toliko neobična, već način na koji to čine – njihovo nagovaranje graniči s uznemiravanjem. Kada ih pustite u kuću ili dvorište više ne odlaze dok ne pristanete kupiti skupo posuđe.

Kontakt s njima su ostvarili brojni građani, u početku, kažu, je bilo riječ o muškarcu i ženi u crnom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka, dok sada građane zaustavljaju muškarci u bijelom automobilu, također, zagrebačkih registarskih oznaka.

Prilaze im s pričom kako su porijeklom iz Mađarske te da slabo govore hrvatski jezik, a najčešća meta su im ženske osobe treće životne dobi koje žive same u kućanstvu. Prevaranti ih, pokazujući im katalog sa posuđem, ispituju o članovima obitelji i financijskom statusu. Starije osobe, ne znajući da se radi o iznimno uljudnim i sposobnim prevarantima, odaju informacije te bivaju pokradeni.

A jedna od žrtava njihove prijevare je Cvijeta Marković iz Suhopolja koja je pristala razgovarati s nama i ispričati nam što se dogodilo, a sve kako bi upozorila druge da ne nasjedaju na priču ovih prevaranata.

– Bila sam pred kućom i oni su se parkirali na susjedin prilaz. S obzirom da se radi o autu zagrebačkih registarskih oznaka, mislila sam da mi je u posjetu došao nećak koji živi u Zagrebu – priča nam Cvijeta i opisuje kako je prevarant izašao iz auta i rekao joj kako prodaje posuđe te da je to Zepterovo kvalitetno posuđe. Ona mu govori kako ne želi nikakvo posuđe jer ga i sama ima mnogo, no, kako kaže Cvijeta, on nije odustajao.

– Izvadio je kutiju iz auta i rekao je da će mi pomoći prenijeti u kuću da se ja ne umaram – nastavlja Cvijeta i govori kako ju je muškarac pitao živi li sama te ima li još koga trenutno u kući.

Ona mu priznaje da je sama i prevarant shvaća da za njega nema prijetnje u Markovićevoj kući. Ulazi u kuću te nastavlja nagovarati Cvijetu da kupi posuđe, na koncu ona popušta te ju prevarant za posuđe traži 400 eura.

– Izvadila sam novce iz kuverte i dala mu, a on je vidjevši da imam više o tog iznosa, uzeo još gotovo 400 eura. Tako mi je sveukupno uzeo preko 800 eura – priča nam Cvijeta.

Tek kada joj je u posjetu došla kćer, shvatili su kako je iz kuverte ukraden dodatni novac.

– Cijeli dan ne mogu vjerovati što mi se dogodilo, koja me nesreća snašla. Jako mi je teško što sam tako bila nespretna i dopustila nekome da uđe u kuću – rekla nam je kroz suze Cvijeta koja je zbog cijeloga šoka pala i ozlijedila ruku.

– Cijeli dan mi se vrti i samo bi sjela i plakala od muke. Nadam se da s to neće više nikome dogoditi – kaže žalosna Cvijeta.

Iz PU virovitičko-podravske pozivaju građane na oprez i mole sve one koji su se susreli s prevarantima, prodavačima posuđa da im dojave na broj 192. (www.icv.hr, lmh)