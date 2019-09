Do sada najveća donacija medicinskih pomagala Ivana Perkovića orahovačkom Gradskom društvu Crvenog križa

Veliki humanitarac, rođeni Orahovčanin Ivan Perković u Orahovicu je dovezao još jedan šleper humanitarne pomoći iz Francuske orahovačkom Gradskom društvu Crvenog križa. Neumorni Ivan i njegova supruga Carmen rade u humanitarnoj organizaciji Fraternite Catalogne Kroatie po vodstvom predsjednice Joisette Roig i godinama pomažu malim zemljama diljem Europe i svijeta, a u Hrvatsku pomoć dovoze od vremena Domovinskog rata. Nova pomoć koju su dovezli u Orahovicu najveća je od sada.

– Pomoć koja je došla je uvjerljivo najveća do sada u vidu medicinskih pomagala i kreveta. To što oni rade je doista nevjerojatno jer sve to što mi istovarimo i uskladištimo, nekoliko puta prođe kroz ruke ovih troje velikih ljudi. Sve oni to prebace, nose i pakiraju. Mnogi Orahovčani i ne znaju koliko je to veliko djelo koje oni čine, nesebično i s puno ljubavi – kaže dugogodišnji, a sada već bivši ravnatelj GDCK-a Orahovica Željko Kiš. Ivan Perković je iznimno samozatajan i ne voli puno pričati o svom radu, no nešto ipak naglašava.

– Nije toliko važno koliko mi radimo, važno je da ljudi znaju prepoznati ono što napravimo za njih i donesemo im. Posebno se to odnosi na ta medicinska pomagala, nažalost ljudi tek kad im je najteže onda dođu i pitaju za te stvari, a do tada nitko i ne zna što sve ima u skladištu Društva. Posebno mi je žao što orahovački Crveni križ ima iznimno loše skladište, derutno, vlažno što je nedopustivo za ovako vrijedno i humano društvo – zaključuje Ivan Perković. (www.icv.hr, vg)