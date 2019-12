KINO SLATINA Ovog vikenda na rasporedu “Špijunaža i kamuflaža”, “One su bombe” i “Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera”

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi odlične naslove!

ŠPIJUNAŽA I KAMUFLAŽA – SINK

-animirani

petak, 27.12. u 17:00

subota, 28.12. u 17:00

nedjelja, 29.12. u 17:00

Super špijun Lance Sterling (Will Smith) i znanstvenik Walter Beckett (Tom Holland) su potpune suprotnosti. Lance je uglađen i opušten. Walter nije. No Walter to nadoknađuje svojom inteligencijom i inovacijama, stvarajući super uređaje koje Lance koristi na svojim legendarnim misijama. No kad dođe do neočekivanih događaja, Walter i Lance odjednom se moraju osloniti jedan na drugoga. A ako ovaj čudan dvojac ne nauči surađivati, cijeli svijet će biti u opasnosti. Špijunaža i kamuflaža je animirana komedija smještena u svijet internacionalne špijunaže.

Cijena ulaznice: 20 kuna

ONE SU BOMBE

-biografija, drama

petak, 27.12. u 19:00

subota, 28.12. u 19:00

nedjelja, 29.12. u 19:00

Film donosi priču o tome kako su zaposlenice televizijske kuće Fox News odlučile prozvati dugogodišnjeg direktora te kuće, Rogera Ailesa, koji je godinama, bez posljedica, seksualno napastvovao i uznemiravao žene koje su radile za Fox News. Podnijele su optužbe za seksualno napastovanje, a u zamjenu za tišinu im je ponuđena velika svota novca – ono što je krenulo iz tišine postala je prava bomba.

Cijena ulaznice: 25 kuna

RATOVI ZVIJEZDA: USPON SKYWALKERA

-akcija, avantura, SF

petak, 27.12. u 21:00

subota, 28.12. u 21:00

nedjelja, 29.12. u 21:00

Produkcijska kuća Lucasfilm i redatelj J.J. Abrams ponovno udružuju snage kako bi gledatelje diljem svijeta odveli na epsko putovanje u udaljenu galaksiju uz novi, deveti film Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera. U završnom dijelu sage o Skywalkeru, pojavit će se nove legende, a završna borba za slobodu tek dolazi.

Cijena ulaznice: 25 kuna

