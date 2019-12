SPREMNI ZA MALU BOŽIĆNU BAJKU? Caffe bar Macando zasjao u novom ruhu, dođite i probajte kuhani gin, toplu čokoladu Baileys i originalnu tursku kavu

Stiglo je najljepše, ali ujedno i najhladnije doba godine. Vrijeme je to kad ljudska srca griju osmijesi dragih ljudi, topla čokolada i kuhano vino. Sve to, pa čak i više od toga možete pronaći na jednom mjestu koje je ove godine posebno osmišljeno za uživanje i hrpu lijepih uspomena.

Virovitički Caffe bar Macando, na adresi Tomaša Masaryka 14, za vas je pripremio bogatu ponudu ukusnih napitaka i pravu malu “božićnu bajku”.

Ovaj mali, ali “slatki” kafić zasjao je u novom ruhu, a za sve svoje posjetitelje pripremio je u svojoj ponudi brojna iznenađenja, koja se ne mogu naći nigdje u gradu.

TURSKA KAVA IZ PIJESKA POSLUŽENA NA ORIGINALNOM BAKRENOM POSUĐU

Kava, džezva, šećer po želji. Svi smo ju radili puno puta. Ali za ovu tursku kavu bit će vam potreban još jedan sastojak. Pijesak! Ne, nećete ga stavljati u kavu… Kavu ćete kuhati na njemu! Ovo je najstariji način spravljanja turske kave, a koristio se zato jer se na pijesku može ravnomjernije rasporediti toplina.

Turska kava kuhana je na orginalan način u vrelom pijesku i na taj način zadržava sve mirise i arome koje kavoljupci obožavaju, a da se sve upotpuni tu je i rahatluk od oraha, ruže, limuna, naranče i mastike. Sve to poslužuje se u orginalnom bakrenom posuđu.

TOPLA ČOKOLADA BAILEYS – NAJBOLJA KOJU ĆETE IKADA PROBATI

Za ove hladne dane, ova topla čokolada definitivno će ispuniti dnevnu dozu za slatkim i naravno, dodatno vas zagrijati. Imate li, još k tomu, dragu osobu s kojom možete podijeliti ovaj slatki užitak, tim bolje!

KUHANI GIN – TOPLO PIĆE KOJE ĆE OBILJEŽITI OVOGODIŠNJE BLAGDANE

Za svakoga po nešto… Za “njega” crni, a za nju “bijeli” kuhani gin pripremljen po orginalnim recepturama i izuzetno kvalitetnim ginom. Neka vas u hladnim danima, ali i noćima dodatno zagriju ovi zdravi topli napitci.

Ne čekajte! Dođite i uživajte u prekrasno uređenom prostoru Caffe bara Macando, a za one “odvažnije” tu je i terasa koja je dodatno uređena za ovo predbožićno vrijeme.

(promo)

Caffe bar Macando

Virovitica, ulica Tomaša Masaryka 14

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – 07:00 do 23:00

Utorak – 07:00 do 23:00

Srijeda – 07:00 do 23:00

Četvrtak – 07:00 do 23:00

Petak – 07:00 do 01:00

Subota – 07:00 do 01:00

Nedjelja – 07:00 do 23:00