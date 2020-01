PRAVOMOĆNO Direktor osuđen zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju

BJELOVAR – Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio je prvostupanjsku presudu kojom je Županijski sud u Bjelovaru još u svibnju 2016. godine na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i osam mjeseci osudio nekadašnjeg člana predsjedništva Udruženja trgovine Hrvatske gospodarske komore i predsjednika uprave, potom i direktora virovitičkog Trgocentra Ivicu Katalenića (45) – piše bjelovarac.hr

Katalenić je osuđen zbog počinjenja više kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju kojima je tvrtku u kojoj je bio direktor oštetio za značajan novac. On je, prema presudi, tijekom 2010. godine kao direktor Trgocentra u namjeri da trgovačkom društvu Mima iz Virovitice, tvrtki u kojoj je kasnije bio direktor, na štetu Trgocentra bez pravnog ili ekonomskog osnova putem neosnovanih uplata, cesija i komepn dostavljao novčane iznose. U razdoblju od nekoliko mjeseci na račun tvrtke Mima “sjelo” je više od 780 tisuća kuna novca Trgocentra.

NEPRIPADNA KORIST

Bjelovarac.hr piše da je Katalenić također, podmirivao račune poslovnih partnera tvrtke Mima preko Trgocentra. Tako je upravo Trgocentar podmirio obveze TD Mima prema građevinskom obrtu Uzor u iznosu od 57 tisuća kuna, trgovačkom društvu Tvin u ukupnom iznosu 164 tisue kuna, trgovačkom društvu Oremuš – Treyd u iznosu od 43 tisuće kuna te trgovačkom društvu Fobia u iznosu od 191 tisuću kuna. Sveukupno je ovim radnjama tvrtka Mima došla do nepripadne koristi u iznosu većem od 1,2 milijun kuna, za koliko je oštećen Trgocentar koji je ubrzo potom i završio u stečaju. Po drugoj točci optužnice proglašen je krivim jer je omogućio tvrtki Avad iz Slatine dolazak do nepripadne materijalne koristi. Znajući da ta tvrtka neće moći platiti Trgocentru za isporučeno, svejedno im je isporučio razne robe u vrijednosti od gotovo 1,9 milijuna kuna za koliko je opet oštećen Trgocentar.

Proglašen je krivim i jer je kao direktor Trgocentra u vremenskom periodu od početka 2008. do kraja 2010. godine omogućio i da se na račun tvrtke nepripadno okoristi i nogometni klub Suhopolje, kojem je bio predsjednik. U više navrata je Katalenić, prema presudi, bez pravnog ili ekonomskog osnova nogometnom klubu isplaćivao novac i davao raznu robu. Tako je HNK Suhopolju u četiri navrata uplatio iznos od 165 tisuća kuna, izdao im robe u vrijednosti većoj od dva milijuna kuna, a učinio je to znajući da klub novac ne može vratiti, ni platiti robu. U istom je razdoblju Katalenić omogućio da HNK Suhopolje dođe do nepripadne koristi od dodatnih 78 tisuća kuna i to na način da je Trgocentar plaćao račune usluge prijevoza nogometaša.

KUPNJA RAZNE ROBE

Tu nije kraj jer je u istom razdoblju novcem Trgocentra bez ikakvog pravnog ili ekonomskog osnova od društva VE-DAL iz Virovitice za nogometni klub u više navrata kupio razne robe u ukupnom iznosu od gotovo 600 tisuća kuna. Na kraju se ispostavilo da je Katalenić u razdoblju od nekoliko godina tvrtku u kojoj je bio direktor oštetio za gotovo pet milijuna kuna. Presudom je određeno da Katalenić mora platiti i 47 tisuća kuna sudskih troškova, a žalbe optuženika i županijskog državnog odvjetnika su odbijene kao neosnovane.

