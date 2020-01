Ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Miroslav Venus: Prevencija raka vrata maternice počinje pravovremenim pregledom

U sklopu 14. Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice od 20. do 26. siječnja obilježava se 13. Hrvatski dan mimoza, Nacionalni dan prevencije raka vrata maternice, koji se inače tradicionalno obilježava treće subote u siječnju. Ove godine Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice održava se u Virovitici. Više o ovom programu doznali smo u razgovoru s ravnateljem Zavoda za javno zdravstvo „Sv. Rok“ Virovitičko-podravske županije, ujedno i predsjednikom županijske Lige za borbu protiv raka, dr. Miroslavom Venusom.

Na razini RH aktivno se provode dva nacionalna preventivna programa kada su u pitanju maligne bolesti, i to ranog otkrivanja raka dojke kod žena i raka debelog crijeva kod oba spola. Što je s Nacionalnim preventivnim programom otkrivanja raka vrata maternice?

Ovaj se program provodio do unazad godinu i pol – dvije, no iz određenih tehničkih razloga je zastao i nije pokazao očekivane rezultate. Ministarstvo zdravstva RH oformilo je povjerenstvo koje je donijelo jedan reorganizirani, promijenjeni Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja karcinoma vrata maternice. Specifičnost je u tome da će se u okviru pilot-projekta provoditi samo na određenom području, pa nakon određenog vremenskog razdoblja i provedene evaluacije, ako se pokaže dobar, bit će proveden na razini cijele Hrvatske. Iz brojnih razloga pilot-projekt je dobio Zavod za javno zdravstvo VPŽ i Virovitičko-podravska županija, što znači da će se provoditi tijekom godine dana isključivo na području naše županije.

Jedan od prvih koraka u provođenju ovog projekta bila je i Javna tribina o zaštiti od raka vrata maternice koja je održana u virovitičkoj Gradskoj knjižnici i čitaonici. O čemu je bila riječ?

Kao najava Nacionalnog preventivnog programa, ali i uvod u 13. Dan mimoza, u Virovitici je održana javna tribina. Na njoj su održana predavanja i prikazan kratki informativni film. Prisutnima su o ovoj temi govorili ugledni predavači iz Zagreba, iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, specijalisti mikrobiologije i citologije, a o epidemiološkim podacima i cijelom projektu govorio je specijalizant javnog zdravstva iz našeg Zavoda. Poseban naglasak bio je na cijepljenju protiv HPV-a koji ima veliku i značajnu ulogu u cijelom ovom procesu.

U posljednje je vrijeme evidentan veliki broj oboljelih od malignih bolesti. Uvijek se naglasak stavlja na rano otkrivanje. Što je potrebno poduzeti kako bi se na vrijeme dijagnosticirao rak grlića vrata maternice?

Ključna riječ je „rano“ otkrivanje. Postoje neki rizični elementi koji uzrokuju rak grlića maternice, a najznačajniji rizični element je postojanje humanog papiloma virusa (HPV-a) i to onih onkogenih tipova 16 i 18. Jako je važno redovito obavljati ginekološke preglede. Drugi važan čimbenik je i odgovorno spolno ponašanje koje ne uključuje mijenjanje partnera. Želimo da svi shvate koliko je važno cijepljenje protiv HPV-a koje je predviđeno za osmaše, i dječake i djevojčice, i to je jedna od učinkovitih mjera u sprječavanju nastanka bolesti.

Kakav je odaziv na cijepljenje protiv HPV-a?

Moram priznati da nismo zadovoljni, iako je on u zadnje vrijeme nešto bolji. Predviđeno je cijepljenje osmaša jer je preporuka da se cijepe i dječaci i djevojčice prije stupanja u spolne odnose, međutim zbog slabog odaziva prošireno je na srednjoškolce. Jedan od načina kako bismo to popularizirali je i ovaj reorganizirani Nacionalni program koji u sebi sadrži određene promjene.

PODATCI ZA NAŠU ŽUPANIJU

Po broju oboljelih u Hrvatskoj u sredini

– Kad govorimo o karcinomu vrata maternice, naša županija nije izabrana kao pilot županija zato što mi imamo najlošije rezultate. Mi smo negdje na sredini – objašnjava dr. Miroslav Venus. Primjerice, 2016. godine kod nas je bilo evidentirano 10 slučajeva, dok je u Hrvatskoj bilo ukupno 736 oboljelih. Splitsko-dalmatinska županija ima 177 evidentiranih, Požeško-slavonska sedam, dok Ličko-senjska bilježi svega dva slučaja. Naša stopa incidencije je 24,5 na 100.000, dok je stopa Hrvatske 34,2, što znači da smo ispod hrvatskog prosjeka.

KAKO ĆE IZGLEDATI PROVEDBA PROGRAMA?

Na preventivni pregled sve žene od 20. do 64. godine

Nacionalni preventivni program u sebi sadrži određene promjene. Po starom programu su se žene određene životne dobi pozivale kod primarnog ginekologa da se napravi tzv. papa test, odnosno citološki pregled. Po ovom novom programu bit će obuhvaćene žene od 20. do 64. godine. U prvoj, najmlađoj dobi, od 20 do 29 godina, u programu će se provoditi samo papa test. U srednjoj dobi, od 30. do 34. godine, provodit će se tzv. kotestiranje, odnosno papa test i test na HPV, a za žene od 35. do 64. godine primarni test probira će biti HPV test. Zašto je to tako?

Zato što je humani papiloma virus kod mladih izrazito prisutan, pa se uslijed stupanja u spolne odnose osoba može zaraziti. To, naravno, ne znači da će se istog trena razviti maligna promjena. Dapače, kod mladih, zdravih ljudi ta primarna infekcija se savlada i kroz kraće razdoblje, infekcija nestane, pa bi bilo vrlo nekorektno da se i u ovoj, najmlađoj životnoj dobi, provodi i testiranje na HPV jer bismo dobivali jako puno trenutno pozitivnih nalaza koji ne bi značili ništa. Vrlo je važno naglasiti da žene ne moraju čekati poziv jer se mogu i samoinicijativno javiti svom ginekologu i redovito ići na ginekološke preglede i samim time biti uključene u ovaj program. (www.icv.hr, bg)