FOTO Uspješna generalka orahovačkog Papuka pred početak prvenstva, na domaćem terenu bolji od Slatine 3:0

Generalku za nastavak sezone u 3. HNL Sjever odigrali su nogometaši Papuka, a gost Orahovice bio je četvrtoligaš Slatina.

Papuk je od prve minute diktirao tempo i pokazao se kao puno spremnija i jača momčad, što je potvrdila i lijepom akcijom za prvi pogodak već u ranoj fazi susreta. Marin Čavić je na sebi svojstven način probio bok, uputio sjajnu povratnu loptu, a rutiner Živković je na pravom mjestu i mirno poentira iza nemoćnog Dumenčića.

Slatina se u prvom dijelu poluvremena nije mogla sastati s loptom, kasnije se momčad Damira Pempera pribrala i odigrala nekoliko dobrih akcija, no ozbiljnih prijetnji nije bilo. Papuk je nastavio u svom ritmu, nizao prigode, a za drugi pogodak ponovno odlična akcija domaćih. Loptu je na par metara u svom polju primio odlični Marin Vratković i uputio teledirigiranu dubinsku loptu prema kaznenom prostoru gostiju, koju majstorski u trku prima Čavić sjurivši se prema vratima. Dumenčić je izašao pokušavši skratiti kut, no Čavić je bio miran i poslao loptu u mrežu za 2:0. Tim rezultatom se otišlo na odmor, a u drugom dijelu slična priča.

Papuk je dominirao i nizao prigode, Mimić i Rupčić su sami išli na Dumenčića, no bili su neprecizni. Slatina je nešto pokušavala, stvorila nekoliko polu prigoda, no sve je ostalo na tome. Točku na “i” stavio je Florijan Rupčić, koji se odlično snašao u jednoj gužvi u kaznenom prostoru gostiju i iz poluvoleja neobranjivo poslao loptu pod samu gredu.

Trener Papuka Stjepan Mađarić bio je zadovoljan viđenim, iako u ovoj utakmici nije mogao računati na opravdano odsutne Radinkovića, Bušljetu i Špoljarića.

-Zadovoljan sam utakmicom, dečki su odradili ono što smo se dogovorili. Unutar priprema smo imali samo jednu povredu, a to je ona Matka Špoljarića, no i on bi trebao biti na raspolaganju za prvo kolo nastavka sezone. Tereni na kojima smo igrali tijekom priprema su bili iznimno teški, blatnjavi i zapravo moram čestitati svojim igračima koji su i u takvim uvjetima sve odradili na visokom nivou. Dobro smo se pripremili i jedva čekamo nastavak sezone, iako moram reći da u prva dva kola imamo jako teške utakmice, Varteks kod kuće i Križevce u gostima, ali siguran sam da probijanjem leda protiv Varteksa možemo dobiti onaj potreban zamah za dalje – kaže Mađarić te najavljuje upravo taj ogled s Varteksom:

-Važno je da ćemo biti kompletni i onda sam siguran da ćemo biti ubojiti i efikasni. Važna je i podrška naših navijača, jer ovim momcima treba to samopouzdanje. Varteks je momčad koja se bori za sami vrh i bit će to iznimno zahtjevna utakmica, no vjerujem u dobar ishod – zaključio je Mađarić.

Trener Slatine Damir Pemper bio je zadovoljan viđenim svoje momčad, obzirom da je ekipa na 50 posto priprema:

-Mi smo odradili treći tjedan priprema, dakle negdje smo na pola i mogu reći da sam zadovoljan radom. Ovom utakmicom sam djelomično zadovoljan, ima tu još puno prostora za napredak. Vidljivo je bilo kako je Papuk puno spremniji, jer njima već idući tjedan kreće prvenstvo, a mi smo još “teški”, slabo se krećemo, ali ide to sve prema planu. Važno je da je odaziv dobar, dobro se radi i veliki sam optimist, samo da nas te ozljede zaobiđu. Prošle polusezone smo imali velik broj ozlijeđenih igrača, evo još uvijek u pogonu nisu Bubaš i Pecolaj. Kada sve to uzmemo u obzir, odradili smo dobru polusezonu, a vjerujem ako se kompletiramo, da možemo u tu borbu za drugo mjesto, jer mislim da je Slaven Belupo koplje iznad svih i da je već osigurao naslov prvaka. Imamo dobru priliku, kod kuće imamo utakmicu više i svi iz vrha nam dolaze u goste. Tu je još i Županijski kup, tako da nas očekuje zanimljivo proljeće – zaključio je Pemper.

