Kategorijom U-13 završen 8. Međunarodni No Limit kup: Mađarski Szentlorinc posljednja ekipa koja je došla do naslova, No Limit treći

Jučerašnjim turnirom u kategoriji U-13 završen je 8. Međunarodni No Limit kup koji se proteklog i ovog vikenda održavao u Osnovnoj školi Augusta Cesarca u Špišić Bukovici.

Tijekom jučerašnjeg dana dvanaest ekipa borilo se za naslov najbolje. Na turniru su nastupile tri ekipe Nogometnog kluba Daruvar, domaćin No Limit, Szentlorinc, BŠK, NK Garić, NK Nova Rača, ŠN Orahovica, Aso Deta, NK Suhopolje i MNK Apokalipsa.

Polufinalne utakmice otvorili su domaćin No Limit i gosti iz mađarskog Szentlorinca. Tijekom svih dvadeset minuta gosti su bili dominantni i gotovo iz napada u napad prijetili vrataru No Limita. Dominik Jonaš uspješno je branio svoja vrata sve do 13. minute kada gosti uigranom akcijom dolaze do prednosti 1:0. Najbolju šansu za povratak u utakmicu domaća momčad nije uspjela iskoristiti dvije minute prije kraja susreta, kada jedna oštra lopta prolazi kroz peterac, ali ju nitko nije uspio ugurati iza leđa gostujućeg vratara. U posljednjoj minuti susreta Szentlorinc riješava pitanje pobjednika još jednim pogotkom te sasvim zasluženo ulazi u finale pobjedom 2:0.

Bez pravog naboja odigrana je druga polufinalna utakmica između prve i druge ekipe Daruvara. Već nakon nekoliko sekundi na terenu prva ekipa postiže pogodak za vodstvo, a nedugo zatim i za 2:0. Kakvu takvu neizvjesnost u utakmicu druga momčad Daruvara vraća u 7. minuti smanjenjem vodstva na 2:1. Sve je riješeno u prvoj minuti nastavka kada se Daruvar 1 ponovo odvaja na dva gola prednosti. Do isteka vremena golovi su se redali kao na traci, a konačan rezultat utakmice glasio je 7:3 za prvu ekipu.

Pretposljednja utakmica, ona za treće mjesto, ponudila je neočekivanu dramu. Do prve izgledne prilike prošle su dvije minute. No Limit uigranom akcijom iz igre izbacuje sve igrače druge ekipe Daruvara, potrebno je samo bilo loptu ugurati u praznu mrežu, ali ona završava iza gola. Promašaj nije ostavio velik trag na domaćoj ekipi koja već nekoliko sekundi nakon propuštene šanse dolazi do vodstva. Vodila se prava bitka na sredini terena, prvu pravu priliku Daruvarčani su imali tek u 16. minuti iz slobodnog udarca, lopta je išla u sam kut vratara domaće ekipe, ali je ispred njega intervenirao jedan od obrambenih igrača i otklonio opasnost. Kada se činilo da će No Limit izdržati do kraja utakmice i doći do pobjede, 20 sekundi prije kraja usljedio je izjednačujući pogodak gostiju, čime su si pružili šansu da pobjedu ostvare preko šesteraca. Iako su na svojoj strani imali psihološku prednost, do pobjede nisu uspjeli doći. Nakon raspucavanja domaćin turnira zasluženo slavi pobjedu i dolazi do brončane medalje. Krajnji rezultat utakmice bio je 4:3 (1:1).

U finalnoj utakmici gledala su se dva različita poluvremena. Prvi dio u potpunosti je pripao prvoj ekipi Daruvara koja je nakon dvije minute preuzela vodstvo. U jednom napadu Szentlorinc dolazi do svojih jedinih šansi u prvih 10 minuta, prvu je vratar Daruvara uspio obraniti, ali u drugoj je lopta ipak završila u mreži. Nije se dugo trebalo čekati na odgovor. Tek što se krenulo s centra vratar mađarskog kluba ponovo je morao vaditi loptu iz gola, a Daruvar se vratio u vodstvo. Prednost je mogla biti i veća, međutim još nekoliko izglednih prilika nisu uspjeli realizirati. U drugom dijelu Mađari kreću na sve ili ništa, drže loptu u nogama i redaju prilike. Agresivan način igre isplatio se u 15 minuti kada najbolji gostujući igrač Rikardo Serdan postiže svoj drugi izjednačujući pogodak na utakmici.

Desetka Szentlorinca, Serdan, koji uz sve prikazano na jučerašnjem turniru ima velik potencijal kako bi jednog dana mogao postati i profesionalni nogometaš, još je jednom u posljednjoj minuti zaprijetio Daruvaru. Lopta je završila pored vrata, a samim time i regularni dio utakmice rezultatom 2:2. U raspucavanju su gosti iz mađarske bili uspješniji. Oba tima realizirala su prve šesterce, dok su Daruvarčani sljedeća dva promašili i prepustili pobjedu Szentlorincu. Završilo je 4:3 (2:2).

Kao najbolji pojedinci turnira proglašeni su vratar No Limita Dominik Jonaš, najbolji igrač postao je Fran Kovačević iz Daruvara, dok je nagradu za najboljeg strijelca turnira osvojio Rikardo Serdan.

Nagrade za najbolje ekipe i pojedince turnira dodijelio je Marijan Filipović iz Nogometne akademije No Limit, dok se Tomislav Filipović zahvalio roditeljima, Gradu Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji na pomoći u organizaciji sada već tradicionalnog, 8. Međunarodnog No Limit kupa.

(www.icv.hr, mr, foto: M. Rajnović)