Dr. Miroslav Venus: Nošenje jednokratnih rukavica važnije je od nošenja maski

SARS-CoV-2 virus, kao što je već opće poznato, prenosi se kapljicama sline putem zraka. Osoba koja je zaražena ili bolesna od bolesti poznate kao COVID-19, u svojim kapljicama sline koje nastaju prilikom govora, kašljanja ili kihanja sadrži virus, te ga na takav način izlučuje iz svojega organizma. Smatra se da su te čestice nešto većeg promjera nego one koje nastaju kod gripe, pa su stoga teže i brže se sliježu prema podlozi, tj. brže padaju na tlo. Ili na neku drugu površinu, poput stola, tipkovnice računala, nekog proizvoda u trgovini i sl.

Maske koje se koriste u zdravstvu mogu biti različite i imaju stoga i različitu namjenu. Najpoznatije su tzv. kirurške maske koje se uobičajeno koriste kod kirurških operacija, a u današnje vrijeme pandemije COVID-19 bolesti, nose ih nekritički „svi“. Naime, one su prvenstveno namijenjene sprječavanju prolaska bakterija, koje su inače veće od virusa, tako da je njihova upotreba u sprječavanju zaraze SARS-CoV-2 virusom u najmanju ruku vrlo upitna. Ako se već stavlja, onda se treba staviti na nos i usta bolesnoj osobi koja ima simptome bolesti respiratornog trakta (kašljanje, kihanje, šmrcanje…).

Dakle, na nos i usta, a ne samo na usta, što je vrlo uobičajena pojava u već spomenutoj nekritičkoj uporabi. Zašto onda istu masku, s istim karakteristikama, vrijedi staviti bolesnoj osobi, a ne i zdravoj? Zato što će spriječiti da bolesna osoba prilikom kihanja i kašljanja svoju slinu sa zaraženim kapljicama raširi u rasponu od nekoliko metara, što bi se dogodilo bez maske. S druge strane, zdrava osoba nema simptome bolesti, pa prema tome ne kašlje i ne kiše, te samim time nije niti zarazna za okolinu. Doduše, u situaciji kada se njoj netko nakašlje u lice, maska ima određenih prednosti, ali to nije uobičajeno ponašanje uopće, a posebice sada u vremenu pandemije. Da li nošenje maske u takvoj situaciji možda može biti kontraproduktivno? Stvara li nošenje maske osjećaj lažne sigurnosti? Ako se nosi samo maska, a pri tome se ne koriste i rukavice, odgovor je pozitivan. Naime, iako je COVID-19 bolest dišnog sustava, zbog već opisanog načina izlučivanja virusa u okolinu, izrazito je bitna higijena, posebice higijena ruku.

Zamislite scenarij u kojemu npr. dođete u trgovinu bez rukavica, te dodirujete neke predmete na kojima se nalaze kapljice zaražene sline (koje naravno ne možemo vidjeti „golim okom“) nekoga koji se netom prije Vas iskašljao u svoje ruke i nakon toga dodirnuo taj isti predmet. Vi to ne možete znati jer niste vidjeli, došli ste kasnije i takav predmet, posebice onaj u plastičnoj ambalaži, dodirivali svojim rukama. Nakon toga Vas zasvrbi oko ili se nehotice dodirnete po nosu ili ustima. S obzirom na to da nemate rukavice, nećete razmišljati u tom trenutku o mogućoj opasnosti, te na takav način možete unijeti virus u svoj organizam. Ne zaboravite, ulazna vrata za infekciju su nos, usta i oči.

U takvoj situaciji nošenje maske neće Vam pomoći, posebice ako je još uz to nosite neispravno, samo na ustima. I zato, unatoč tome što je COVID-19 bolest dišnog sustava i što se prenosi „zrakom“, nošenje rukavica i održavanje higijene ruku, njihovo pravilno i redovno pranje je puno važnije od nošenja maske. To je glavni razlog zašto stalno naglašavamo potrebu čestog i pravilnog pranja ruku prilikom svakog povratka u kuću, kao i važnost nošenja jednokratnih zaštitnih rukavica. Štite Vas da se ne zarazite jer će Vas podsjetiti da se ne dodirujete po licu, što inače učestalo radimo potpuno nesvjesno, prema istraživanjima prosječno od 9 do 23 puta u samo jedan sat.

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je pravila racionalne uporabe osobne zaštitne opreme vezano uz zaštitu od SARS-CoV-2 virusa, koja za osobe bez respiratornih simptoma na javnim površinama uopće ne predviđa uporabu osobne zaštitne opreme. A neki potpuno nekritično u javnim nastupima nose čak maske s filterima koje se inače upotrebljavaju unutar zdravstvenih ustanova prilikom uzimanja zaraznog materijala, odnosno rada sa zaraženim pacijentima. To je potpuno nepotrebno i uz to, neracionalno jer se resursi nepotrebno troše na nepotrebnim mjestima, te nedostaju tamo gdje trebaju biti. Zbog toga treba dobro promisliti i odlučiti kada se upotrebljava maska, odnosno rukavice. Najvažnije je da se pri tome ne zaboravi na održavanje razmaka od 2 metra između osoba kako bi se spriječio fizički kontakt, ali i potencijalno prenošenje zaraze na ranije opisani način. Koliko god nam se to činilo neprirodno kao ljudskim bićima, za sada se moramo suzdržavati od fizičkih kontakata jer na takav način učinkovito sprječavamo prenošenje bolesti. I opet naglašavam da je to privremeno, ne zauvijek. Zato, održavajte tzv. „socijalnu distancu“, održavajte higijenu ruku, koristite jednokratne rukavice prilikom izlaska iz kuće, a masku nosite samo ako imate simptome respiratorne bolesti. (vpz.hr, Miroslav Venus)