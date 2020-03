SPORTOM PROTIV KORONAVIRUSA Treneri oslobodili ekipe od obaveza, no sportaši na kondiciji rade sami i to svakog dana

Epidemija virusa COVID-19 obustavila je gotovo sva sportska natjecanja u svijetu. Odgođeno je odigravanje Europskog nogometnog prvenstva do sljedeće godine, jednako tako i Olimpijskih igara, a trenutno jedine zemlje koje su se oglušile na upozorenja koja svakodnevno pristižu su strastveni ljubitelji nogometa, Argentina i Brazil. Situacija je alarmantna. Zbog zabrane okupljanja i straha od širenja zaraze odgođeni su i ekipni treninzi, te je preporučeno njihovo individualno održavanje.

Sportska udruženja s područja Virovitičko-podravske županije odgovorno su pristupila novonastalom problemu. Treneri svih ekipa oslobodili su svoje sastave od bilo kakvih ekipnih klupskih obaveza, te su na taj način, barem donekle, dali svoj doprinos u suzbijanju daljeg širenja virusa i što skorijeg vraćanja u normalu.

SPORTSKI DUH NIŠTA NEĆE SLOMITI

Od sportaša koje je virus spriječio da se bave onime što najviše vole pokušali smo saznati na koji način nastoje održati svoju fizičku spremu i kako podnose odvojenost od sportskih terena.

Nogometni klub Virovitica, koji se natječe u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi Sjever i u kojoj drži veliku bodovnu prednost od momčadi sa začelja tablice, obustavio je svoj rad.

– Treninge trenutno obavljamo individualno zbog cijele situacije s virusom. Nismo dobili određene naputke od trenera nego svatko trenira na svoj način kako bismo ostali u formi. Sa sigurnošću mogu reći da nikome od nas nije u interesu sjediti doma i ne raditi ništa, nego se želimo što je moguće bolje pripremiti za nastavak prvenstva, iako ni sami ne znamo kada će do toga doći – izjavio je dugogodišnji igrač virovitičkog kluba Denis Kovač.

Na sličan način pripreme za sam završetak sezone obavlja i jedan od najboljih igrača Košarkaškog kluba Virka Marin Ferenčević.

– Treninzi i natjecateljski dio sezone zbog cijele situacije za nas su odgođeni do 15. travnja, a nakon toga čekamo daljnje upute pa ćemo vidjeti što će biti. Osobno sam i dalje ostao aktivan u onoj mjeri koliko mi situacija dopušta. Budući da nas je medicinska struka savjetovala da izbjegavamo kontakte koliko god to možemo radi eventualnog širenja zaraze, treninzi koje odrađujem su uglavnom bodyweight treninzi za koje mi nisu potrebni nikakvi dodatni rekviziti i koje obavljam svakodnevno kod kuće – izjavio je.

Osim što je igrač, Marin je i košarkaški trener pretkadetske ekipe M15 te im je savjetovao da vrijeme koje će provesti bez škole iskoriste kako bi poradili na sebi i održali natjecateljsku formu.

INSTRUKCIJE PREKO INTERNETA

– Preporučio sam im nekoliko videa i web stranica na kojima su poprilično detaljno objašnjene vježbe od strane kondicijskih trenera. Pokazana je forma njihovog izvođenja, priloženi su dobri savjeti, a sve vježbe koje tamo mogu pronaći prilagođene su njihovom uzrastu. Smatram da je ostati aktivan izuzetno bitno, ponajviše radi vlastitog zdravlja, a sigurno svatko od nas može izdvojiti pola sata vremena i odraditi trening koncipiran po vlastitoj želji – napomenuo je Marin.

Dodajmo kako je prekid košarkaškog natjecanja došao u najnezgodnije vrijeme za Virku, budući da im je sljedeća utakmica trebala biti protiv izravnog konkurenta za ostanak u ligi, varaždinske Vindije.

TEŠKA DOMAĆA ZADAĆA

Ljetos, prije početka priprema s novim trenerom Vladimirom Gašparcem, svaka igračica dobila je program koji je morala odraditi u razdoblju prije samih priprema. U okolnostima koje sada vladaju trener Gašparac je igračicama također podijelio zadatke, odnosno popis vježbi i raspored trčanja koje moraju odraditi kako bi zadržale postojeću fizičku spremu. Spomenute vježbe igračice odrađuju individualno na sportskim terenima u Virovitici i okolici.

– Najveći problem predstavlja nam neizvjesnost. Ostalo je za odigrati još svega sedam kola i ne znamo hoće li se prvenstvo održati do kraja ili će biti prekinuto. U nastavku borbe za ostanak u ligi svaki bod i gol nam puno znače i stoga moramo biti pripravni za eventualni nastavak prvenstva – izjavio je trener 1234 Virovitica Vladimir Gašparac.

I NAJBOLJA SPORTAŠICA GRADA TRENIRA INDIVIDUALNO

Razlike u treniranju kod individualnih sportova gotovo da i nema, iako se i oni moraju pridržavati određenih mjera opreza. Razgovarali smo s Paulom Rakijašić, najboljom sportašicom grada Virovitice u protekloj godini, koja i u ovo vrijeme marljivo trenira i očekuje nove izazove.

– Nastojimo se prilagoditi trenutnoj situaciji i čuvati kako vlastito, tako i zdravlje svih ljudi oko nas. Grupni treninzi u klubu su do daljnjeg odgođeni, ali treniram individualno, u prirodi, pod nadzorom trenera s kojim sam u svakodnevnoj komunikaciji. Za mlade uzraste pripremaju se treninzi koji će uskoro biti pušteni u obliku videozapisa na stranicama kluba, kako bi mogli odrađivati treninge od kuće – izjavila je.

Budući da su sva nadolazeća natjecanja odgođena, Paula je priznala kako ni sama nije sigurna za koje natjecanje bi se prvo spremala.

– Osobno mi se treninzi nisu značajno promijenili s obzirom da individualno treniram u Zagrebu od kada su mi počele obaveze na fakultetu. Trener moje aktivnosti može pratiti putem aplikacije povezane sa satom na kojem su zabilježeni svi odrađeni treninzi, a što se pokazalo vrlo efikasnim. Trenutno sam kod kuće i fakultetske obaveze odrađujem online, a to mi ujedno omogućava kvalitetnije posvećivanje treninzima. Gdje ima volje, ima i načina, a mi smo svoj pronašli – dodala je Paula.

Nitko sa sigurnošću ne može reći do kada će pandemija koronavirusa trajati, a samim time ne zna se ni što će se dogoditi sa sportskim natjecanjima. Hrvatski nogometni savez službeno je prekinuo svoja natjecanja do 31. ožujka. Košarkaši i košarkašice neće na parket do 15. travnja, a rukometna natjecanja obustavljena su do 1. travnja. Uzevši u obzir sportove u kojima Virovitičko- podravska županija ima svoje predstavnike, važno je naglasiti kako su atletska natjecanja odgođena do 8. travnja, teniski turniri trebali bi se nastaviti 20. travnja, obustavljena su i kuglačka natjecanja, a što će još dogoditi u skorijem periodu, tek ćemo saznati. (www.icv.hr, mra)