FOTO Kad se male ruke slože: Mještani virovitičkog prigradskog naselja Golo Brdo uredili svoje mjesto

Odličan primjer kako “zasukati rukave” i o svom trošku, unatoč otežanim okolnostima uzrokovanim pandemijom koronavirusa, dolazi nam iz prigradskog virovitičkog naselja Golo Brdo, gdje je desetak mještana uredilo sva važnija mjesta tog naselja.

Inicijativa za to nije pod svaku cijenu došla iz Upravnog odbora Mjesnog odbora Golo Brdo, nego od žitelja naselja koji su htjeli da u ovo proljetno vrijeme koje obiluje prirodnim ljepotama urede svoje naselje, rekao nam je predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Golo Brdo Josip Blažević, koji je tom prigodom istaknuo i zadovoljstvo, ali i ponos zbog svijesti svojih mještana.

– Svake godine nekoliko puta godišnje uređujemo svoje naselje, a to se prvenstveno odnosi na uređenje oko spomenika i križa u Golom Brdu, košnje kanala koji idu prema vikend naseljima, te Mjesni dom i okoliš oko Mjesnog doma. Dakako da je pandemija koronavirusa donijela svoja pravila, odnosno zabranu okupljanja, ni radne akcije uređenja naselja nisu mogle ići u normalnim okolnostima. No, doskočili smo toj situaciji i odredili pojedinačna mjesta obavljanja radova i podijelili smjene, tako da je na jednom mjestu bila samo jedna osoba. Smatramo da je to sasvim dovoljno jer se ne radi o tako velikim površinama koje zahtijevaju grupu ljudi na jednom mjestu. Razumijemo i to da zbog koronavirusa neke službe iz Grada koje obavljaju tu djelatnost nisu bile u mogućnosti odraditi svoj posao, tako da je to još jedan razlog više da smo mi mještani zasukali rukave – rekao nam je Josip Blažević.

U to smo se i sami uvjerili obilaskom mjesta gdje je uređen travnjak, posađeno cvijeće, očišćen otpad i ostalo. Golo Brdo je malo, ali lijepo uređeno naselje. Zasluga za to, kako je tom prigodom napomenuo Josip Blažević, je i vrlo aktivne vrhuške Mjesnog odbora kao i svih mještana koji žele da njihovo naselje bude lijepo i pristupačno svim mještanima, ali i mnogobrojnim vikendašima koji imaju svoje vinograde na obroncima Bilogore u Golom Brdu.

