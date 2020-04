PRVE OLIMPIJSKE IGRE Pobjedniku maratona milijun drahmi i kći bogatog trgovca

Na današnji dan prije 134 godine počele su prve moderne olimpijske igre u Ateni. Bila je srijeda i to prilično oblačna. Uz zvukove himne te puštanja tisuće golubova mira otvorene su Igre. Te 1896. godine okupili su se u Grčkoj sportaši iz samo 14 zemalja. Organizatori su uputili pozive u 34 zemlje. Među onima koji su došli bili su Englezi, ali oni nisu poslali svoje najbolje sportaše, dok su američki sportaši došli o vlastitom trošku – piše vecernji.hr

Kada je Grčka dobila domaćinstvo prvi problem bio je kako financirati mramorni stadion s 35.000 sjedećih mjesta. I kada su svi mislili da se stadion na kraju neće uspjeti završiti, uskočio je kao pomoć bogati grčki trgovac George Averoff. Pokrio je sve troškove i na kraju je stadion mogao primiti 60.000 gledatelja. Zanimljivo je da dotični grčki trgovac nije prisustvovao niti svečanom otvorenju niti je pogledao barem jednu sportsku priredbu za vrijeme trajanja Igara. Kako je kasnije pričao nije želio doći, jer se bojao da će od sreće dobiti srčani udar. Prva sportska disciplina koja se održala u povijesti olimpijskih igara bila je utrka na 100 metara, a pobijedio je Amerikanac Bark s vremenom 12 sekundi.

Tada su europski sprinteri prvi put vidjeli niski start. Pobjednici su se tada nagrađivali medaljom izrađenom od srebra i maslinovim vjenčićem. Zanimljivo je da je Nijemac Carl Schumann izborio pet finala u tri različita sporta – gimnastici, hrvanju i atletici. Bio je nizak rastom (1,58 metara), a pamtit će se finale u hrvanju koje je trajalo 40 minuta i moralo se odgoditi za drugi dan jer je pao mrak. S prostora bivše Jugoslavije nastupio je Momčilo Tapavica, ali pod zastavom Austro-Ugarske. Ovaj sportaš, porijeklom iz Vojvodine, nastupio je u disciplini dizanja tereta.

Najveći događaj na prvim Igrama bio je maraton. Grci su očekivali zlatnu medalju u “svojoj” disciplini. George Averoff dodatno je motivirao grčke maratonce. Tko osvoji zlatnu medalju obećao im je kćerku za suprugu i k tome još i miraz od milijun drahmi. Nakon njegove ponude javio se još jedan veći broj bogatih Grka koji su također obećali novčane nagrade. Na startu je bilo 25 trkača, od kojih 21 Grk. A prvi je u cilj, od maratonskog polja do Atene, utrčao Louis Spiridon koji se na okrepnim stanicama osvježavao pijući vino. Po nekima je Spiridon bio konjički oficir, po nekima pastir, a po nekima seoski poštar. Sad je to manje važno, jer je preko noći postao bogataš. No, Averoff mu na kraju nije dao ruku svoje kćerke…

Zanimljiva su bila natjecanja u plivanju koja su se održavala na otvorenome moru. A more je u to vrijeme bilo samo 13 stupnjeva Celzija. No, nije to bio jedini problem. Drugi su bili valovi koji su bili visoki čak do četiri metra. Poslije završetka Igara kralj Đorđe priredio je ručak za sve pobjednike. No, nije svim sportašima bio dobar ručak, jer su se sva jela radila na ovčjoj masti. Kralj je razgovarao s brojnim sportašima, pa je tako Mađara Hajoša upitao gdje je naučio tako dobro plivati. Ovaj sav zbunjen pitanjem odgovorio je – u vodi.

