SPORTSKI VREMEPLOV Gradina želi zlatnu sredinu: Novi četvrtoligaš započeo pripreme s novim trenerom Damirom Pemperom

Tekst u cijelosti prenosimo iz arhive Virovitičkog lista:

Iako nisu bili prvaci, bili su “tamo gore”, bili su korak do osvajanja prvog mjesta u prvoj županijskoj ligi, ali budući da oni koji su bili ispred nisu imali aspiracije za četvrtu ligu, Gradina će od ove jeseni gledati nogomet pod ingerencijom HNL-a.

Za one koji poznaju nogometnu situaciju, epilog s Gradinom nije ih iznenadio. Gradina je prošle godine dugo bila u igri da postane član IV. HNL. Nedostajale su samo nijanse, pa su period od jeseni 2006. do ljeta 2007. proveli u prvoj županijskoj ligi. Tvrde da je to bio dobar potez, jer da su prošle godine ušli u viši rang, bio bi to “neprirodan blud”. Naime, prošle godine započeli su s izgradnjom dodatnih svlačionica, a ove godine su ih završili, pa su klupske prostorije i uvjeti sada kao “u bombonjeri”. Klub je posložen, na zdravim temeljima, uz najvećeg sponzora Dragu Špoljarića, kojem su u NK Gradini, ali i cijeloj općini, neizmjerno zahvalni. Predsjednik kluba je Dražen Pejić koji skladno djeluje uz dva dopredsjednika, Zdenka Blažičevića i Marijana Puškarića.

Gradinjani su ove godine posegnuli za pojačanjima. Tako su u ljetnom prijelaznom roku došli: Slaven Poljak, Dejan Pejić, Samuel Spudić, Milorad Šipka, Vanja Čolić i Vedran Slanac. Osim toga, došao je i novi trener, Damir Pemper koji se sa Suhopoljem brusio u trećoj ligi. Pemper je poznat kao dobar radnik koji voli disciplinu, rad i red, a to će se zasigurno vidjeti i na terenu. Inače, braća Jurišić otišla su u Slatinu. Na upit što žele od nove sezone, u Gradini odgovaraju “zlatnu sredinu”, ali ako se ukaže prigoda, htjeli bi i Kup UEFA-e. Naravno nasmijat će se na zadnju opasku, ali jasno je da žele trajati u postojećem rangu. U dogledno vrijeme planiraju postaviti i tribine, ali samo onoliko koliko im treba da zadovolje propozicije.

Virovitički list – broj 2550 (27. srpnja 2007.)