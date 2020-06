U Skradinu odvožena brdska utrka za Prvenstvo Hrvatske: Igor Tomljanović Becker četvrti u svojoj klasi

Nakon priprema koje su trajale cijelu zimu i proljeće, kada se u radioni slagao automobil, Virovitičanin Igor Tomljanović je konačno dočekao prvi nastup.

Proteklog vikenda je sa svojim Renault Cliom RS uspješno nastupio na brdskoj utrci koja se vozila za Prvenstvo Hrvatske – 14. nagradi Skradina 2020. Na tri treninga Igor je imao malo problema, jer je na dva bilo kišno vrijeme, a nije imao gume za kišu.

Za vrijeme utrke vremenske prilike su bile puno bolje, pa je na kraju zauzeo 4. mjesto u klasi E-23 s vremenom 1:59.

-Postigao sam zadani cilj, a to je vrijeme 1:59, iako sam uvjeren da mogu i do 1:55. Na kraju hvala mome ocu Juri koji me vjerno prati, pomaže i savjetuje te se zahvaljujem svima koji su me na bilo koji način podržali – na kraju je izjavio zadovoljan Igor.

(www.icv.hr, mš, foto: privatni arhiv)