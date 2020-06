Župan Igor Andrović sa suradnicima obišao radove na gradnji Sustava navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac

Virovitičko-podravski župan, Igor Andrović, uz zamjenika župana Marija Klementa, županijskog pročelnika za gospodarstvo i poljoprivredu Bojana Mijoka, obišao je radove na Sustavu navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac, koji se, kao i sustav Đolta (oba vrijede ukupno 55 milijuna kuna nap.a.), gradi sredstvima Europske unije u stopostotnom iznosu, a kojim će se plodna ravnica natapati vodom iz rijeke Drave (područje Đolte će se natapati vodom iz bunara nap.a.).

Na navedenom sustavu navodnjavanja postavljena su cijevi za navodnjavanje, a trenutno su radovi na crnoj stanici i stvaranju spoja kojim će se voda iz rijeke Drave dovoditi do crpne stanice. Radove izvode radnici Brane d.o.o. iz Virovitice, a sustav bi ove godine bio završen.

– Virovitičko-podravska županija je poljoprivredno orijentirana županija. Velik dio naših projekata ima za cilj bolji život naših poljoprivrednika. Izradili smo sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška. Izgrađen je sustav Đolta, a gradi se sustav Novi Gradac – Detkovac, gdje je dovršena kanalska mreža, a gradi se pumpna stanica, spoj s rijekom Dravom. Osim toga, krajem prošle godine, dobili smo i bespovratna sredstva za Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza.

Uz do sada izgrađeni sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška koji se prostire na 1.260 hektara. Kada se sve to bude gotovo, bit će to gotovo 3.000 hektara natapanih površina. Sve to, omogućit će veće prinose našim poljoprivrednicima, ali i stopiranju katastrofalnih šteta od suša na ovom području, kada se radi o godini s manje padalina – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)