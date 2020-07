LJETO U VIROVITICI Prošetali smo vrućim ulicama grada

Ovih dana stigle su prave ljetne vrućine. Termometri se penju iznad 30°C, a tako će ostati i u narednim danima. Jutarnje temperature zraka će se kretati između 16°C do 22°C, dok će dnevne rasti do 33°C. Vjetar slab do umjeren pretežito južnih smjerova. No, meteorolozi upozoravaju da gotovo svakog dana treba očekivati barem malo kiše ili gdje koji grmljavinski pljusak.

Prošetali smo danas centrom Virovitice da vidimo kako se naši sugrađani nose s vrućinama. Zavirite u galeriju i pogledajte koga smo “sreli”.

(www.icv.hr, foto: M. Rođak)