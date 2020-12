Počinju vrijediti od sljedećeg tjedna: Županijski stožer priprema se za izdavanje propusnica

Tko će i kada početi izdavati propusnice građanima na području Virovitičko-podravske županije? To su pitanje, a zbog povećanog interesa javnosti, mediji postavili Stožeru civine zaštite Virovitičko-podravske županije nedugo nakon što je iz Nacionalnog stožera potvrđeno da se propusnice vraćaju i to po znatno strožem modelu od onog iz proljeća. Zabrana napuštanja županije prebivališta na snagu stupa od 23. prosinca i vrijedit će do 8. siječnja 2021.

Kako je danas (petak) obrazloženo iz Nacionalnog stožera, prolazak bez propusnica će biti moguć za policiju, vatrogasce, medicinske radnike i druge žurne službe. Oni će županijske granice moći prolaziti uz svoje identifikacije.

Među županijama će policijske punktove moći proći i opskrba, i to uz valjani dokaz. Što se tiče propusnica vezanih uz posao, tvrtke više neće moći masovno dobivati proipusnice već će, kako je obrazloženo, one biti namijenjene onim zaposlenicima koji neće moći raditi od kuće. Izdavanje propusnica građani će moći zatražiti preko sustava e-propusnice. O većini propusnica odlučivat će županijski stožeri, no u slučajevima posebnih okolnosti, poslovnih ili privatnih, odlučivat će Ravnateljstvo civilne zaštite.

Na našem području u ovom trenu radi se na planu vezanom uz izdavanje propusnica, doznajemo.

– U ovom trenu Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije je, sukladno uputama Nacionalnog stožera, dostavio popis osoba koje će raditi na izdavanju propusnica. Čekamo daljnje upute i o svemu ćemo izvijestiti građane čim ih dobijemo, odnosno, čim Odluka bude i službeno donesena – odgovorili su iz županijskog Stožera civilne zaštite.

Na konferenciji za medije, Nacionalni stožer objavio je kako građani svoje upite mogu slati elektroničkom poštom na propusnic@rdd.gov.hr ili mogu nazvati na broj telefona 0800-80-90. Informacije su dostupne i na internetu na stranici https://epropusnice.gov.hr/ (u trentku objave teksta stranica je još bila u izradi).

(www.icv.hr)